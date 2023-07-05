Жительница Пхукета арестована за массовую покупку сим-карт

Об аресте госпожи Праванны сообщил отдел полиции по восьмому региону, штаб которого располагается в Май-Кхао. Женщину арестовали на автозаправке в тамбоне Срисунтхорн. Полиция указала, что при себе у нее были некие материалы для вовлечения людей в нелегальный оборот сим-карт.
Комментируя арест 27-летней жительницы Пхукета, полицейские сослались на вступивший в силу в марте Королевский декрет о предотвращении и борьбе с киберпреступностью. В нем отдельно прописано наказание за оформление сим-карт и открытие банковских счетов для использования третьими лицами в мошеннических целях.
В части сим-карт декрет предусматривает до пяти лет тюрьмы и/или от 200 до 500 тыс. бат штрафа. Наказание полагает за любое предоставление сим-карты иных лицам для использования в мошеннических целях.
Официальные лица не пояснили, кто и как использовал телефонные номера, которые оформляла госпожа Праванна на Пхукете. Известно лишь, что купленные сим-карты она отправляла в приграничные провинции Чианг-Рай и Сакэу. Первая находится на севере страны и граничит с Лаосом и Мьянмой, вторая располагается на востоке и граничит с Камбоджей.
В рамках того же расследования и по аналогичный статье был арестованы еще три человека в провинции Краби, причем двум из арестованных – более 60 лет.