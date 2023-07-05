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Жительница Пхукета арестована за массовую покупку сим-карт

Правоохранительные органы арестовали жительницу Пхукета в рамках дела о массовой покупке сим-карт для предположительных мошеннических целей. При аресте у 27-летней Рангсини Праванны изъяли 50 сим-карт оператора DTAC, при этом следователи полагают, что женщина ежемесячно приобретала сама и через других лиц по тысяче карт, которые затем отправляла неким людям в Чианг-Рай и Сакэу.

Новости Пхукета

5 Июля 2023, 05:03 PM
Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Полиция по восьмому региону арестовала нескольких скупщиков сим-карт на Пхукете и в Краби. Фото: Region 8 Police

Об аресте госпожи Праванны сообщил отдел полиции по восьмому региону, штаб которого располагается в Май-Кхао. Женщину арестовали на автозаправке в тамбоне Срисунтхорн. Полиция указала, что при себе у нее были некие материалы для вовлечения людей в нелегальный оборот сим-карт.

Комментируя арест 27-летней жительницы Пхукета, полицейские сослались на вступивший в силу в марте Королевский декрет о предотвращении и борьбе с киберпреступностью. В нем отдельно прописано наказание за оформление сим-карт и открытие банковских счетов для использования третьими лицами в мошеннических целях.

В части сим-карт декрет предусматривает до пяти лет тюрьмы и/или от 200 до 500 тыс. бат штрафа. Наказание полагает за любое предоставление сим-карты иных лицам для использования в мошеннических целях.

Официальные лица не пояснили, кто и как использовал телефонные номера, которые оформляла госпожа Праванна на Пхукете. Известно лишь, что купленные сим-карты она отправляла в приграничные провинции Чианг-Рай и Сакэу. Первая находится на севере страны и граничит с Лаосом и Мьянмой, вторая располагается на востоке и граничит с Камбоджей.

В рамках того же расследования и по аналогичный статье был арестованы еще три человека в провинции Краби, причем двум из арестованных – более 60 лет.

 

 

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