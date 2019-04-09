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Жительница Чалонга арестована за кражу 2,3 млн бат у соседки

Всего четыре дня потребовалось пхукетской полиции, чтобы раскрыть дело о краже у жительнице Чалонга денег, на которые она планировала открыть ресторан. Кражу совершила ее соседка по поселку.

Новости Пхукета

9 Апреля 2019, 01:37 PM
Дело по заявлению Анусары Кэусопак (в центре) было раскрыто за четыре дня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Дело по заявлению Анусары Кэусопак (в центре) было раскрыто за четыре дня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В четверг, 4 апреля, жительница Чалонга Анусара Кэусопак подала в местный полицейский участок заявление о краже у нее наличных на сумму в 2,3 млн бат. Деньги пропали из установленного в доме сейфа, где они хранились, пока женщина обдумывала вопросы открытия ресторана.

Расследование дела взял под контроль шеф полиции по восьмому региону генерал-лейтенант Понгвут Понгсри, и кража была оперативно раскрыта.

Полицейские изучил записи с камер уличного наблюдения и заметили, что в районе дома потерпевшей в предполагаемый момент совершения кражи находилась ее 37-летняя соседка Танапат Вангса-Кна. Полицейские пришли к выводу, что женщина вела себя подозрительно.

Кроме того, следователи установили, что подозреваемая была знакома с матерью потерпевшей, которой оказывала агентскую помощь при осуществлении сделки по продажей недвижимости в прошлом. При этом в своем заявлении Анусара Кэусопак указала, что получила деньги именно от матери, продавшей некие активы.

Полиция получила ордер на арест Танапат Вангса-Кна в понедельник, 8 апреля. В тот же день женщину арестовали по пути на остров Липе. Подозреваемая направлялась туда на недавно купленном пикапе Ford Ranger.

Сперва Танапат Вангса-Кна заявила, что выиграла деньги на покупку машины в лотерею. Признательные показания она дала после того, как полицейские направили запрос в Управление национальной лотереи и выяснили, что это не так.

Танапат Вангса-Кна подтвердила, что похитила деньги соседки, после чего приобрела себе пикап, а также организовала вечеринку у себя дома, чтобы отпраздновать «выигрыш в лотерею».

Полиция изъяла у арестованной приобретенный на ворованные деньги автомобиль и оставшиеся после покупки наличные на сумму в 1 млн бат. Сейчас правоохранители работают над тем, чтобы вернуть все 2,3 млн законной владелице.

Дело против Танапат Вангса-Кна было возбуждено по статье о краже с незаконным проникновением на территорию чужого жилья. Ранее она уже привлекалась к ответственности за кражи и преступления, связанные с наркотиками.

 

 

 

 

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