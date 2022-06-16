Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Жительница Бангкока арестована за вовлечение соотечественниц в проституцию за границей

Королевская полиция Таиланда арестовала 47-летнюю жительницу Бангкока Рассами Тратхип по обвинению в вовлечении соотечественниц в проституцию за рубежом. Арест произвели сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми (ATPD) после получения заявления от одной из жертв, которой удалось сбежать из борделя в Объединенных Арабских Эмиратах.

Новости Пхукета

16 Июня 2022, 09:00 AM
Рассами Тратхип была арестована по обвинению в вовлечении других женщин в занятие проституцией в ОАЭ. Фото: Bangkok Post

Рассами Тратхип была арестована по обвинению в вовлечении других женщин в занятие проституцией в ОАЭ. Фото: Bangkok Post

Об аресте госпожи Тратхип сообщил 15 июня глава ATPD генерал-майор Виват Кхамчамнан, пишет Bangkok Post. Согласно материалам дела, которые частично раскрыл офицер, в прошлом году она разместила в интернет объявление о наборе женщин для работы массажистками за рубежом. На фоне кризиса в туристическом бизнесе желающим обещали зарплату в 50-60 тыс. бат и покрытие расходов на переезд.

На объявление откликнулись четыре соискательницы. Женщинам сделали документы для поездки в ОАЭ и отправили в эту страну, однако на месте у них сразу отобрали документы и сообщили, что заниматься они будут не только массажем, но и сексуальными услугами. Массажистки попытались отказаться, в ответ им назвали сумму выкупа – 80 тыс. бат.

В итоге все четыре женщины были вынуждены заниматься проституцией. В случае отказа им угрожали «вколоть запрещенные наркотики», заявила тайская полиция.

Через два месяца одна из массажисток сумела сбежать и обратилась в тайское посольство. Вернувшись на родину, она подала заявление в первый отдел ATPD, а полицейские на основании ее показаний получили ордер на арест госпожи Тратхип, которая рекламировала работу в ОАЭ. На допросе женщина отвергла все обвинения.

Bangkok Post указывает со ссылкой на анонимный источник, что «посольство Таиланда готовится помочь остальным жертвам». Газета в своей публикации не приводит никаких дат и не уточняет, когда именно первой из массажисток удалось бежать, и какие шаги уже предприняла дипмиссия, чтобы помочь соотечественницам за время, прошедшее с момента обращения женщины в посольство.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Таиланд возобновил работу на девяти автобусных маршрутах в Лаос
AirAsia ждет V-образного восстановления авиаперевозок в Азии
Сабантуй отпразднуют на Пхукете
Knight Frank: Рынок кондо на Пхукете ожил в первом квартале за счет россиян
Полиция ищет мотоциклиста, сорвавшего с шеи местного жителя золотую цепочку
Пхукет поставил цель снизить смертность на дорогах вдвое за пять лет
Таиланд отменяет миграционные карточки для авиапассажиров
Власти провели рейд по барам Пхукет-Тауна
В Индийском океане замолчал второй тайский буй предупреждения о цунами
Иммиграционное бюро напомнило о штрафах за просрочку 90-дневных отчетов
В Таиланде вскрыли схему поставки оружия на черный рынок
Тайские военные пришли на помощь попавшей в аварию женщине
Возобновление автобусного сообщения c Вьентьяном отложено
Масштабное отключение электричества запланировано в Калиме и Камале
Отключение электричества ожидается в районе школы Kajonkiet Thalang

 

MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket
Thai Residential
Lean On Me Live Fest

 