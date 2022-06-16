Жительница Бангкока арестована за вовлечение соотечественниц в проституцию за границей

Об аресте госпожи Тратхип сообщил 15 июня глава ATPD генерал-майор Виват Кхамчамнан, пишет Bangkok Post. Согласно материалам дела, которые частично раскрыл офицер, в прошлом году она разместила в интернет объявление о наборе женщин для работы массажистками за рубежом. На фоне кризиса в туристическом бизнесе желающим обещали зарплату в 50-60 тыс. бат и покрытие расходов на переезд.
На объявление откликнулись четыре соискательницы. Женщинам сделали документы для поездки в ОАЭ и отправили в эту страну, однако на месте у них сразу отобрали документы и сообщили, что заниматься они будут не только массажем, но и сексуальными услугами. Массажистки попытались отказаться, в ответ им назвали сумму выкупа – 80 тыс. бат.
В итоге все четыре женщины были вынуждены заниматься проституцией. В случае отказа им угрожали «вколоть запрещенные наркотики», заявила тайская полиция.
Через два месяца одна из массажисток сумела сбежать и обратилась в тайское посольство. Вернувшись на родину, она подала заявление в первый отдел ATPD, а полицейские на основании ее показаний получили ордер на арест госпожи Тратхип, которая рекламировала работу в ОАЭ. На допросе женщина отвергла все обвинения.
Bangkok Post указывает со ссылкой на анонимный источник, что «посольство Таиланда готовится помочь остальным жертвам». Газета в своей публикации не приводит никаких дат и не уточняет, когда именно первой из массажисток удалось бежать, и какие шаги уже предприняла дипмиссия, чтобы помочь соотечественницам за время, прошедшее с момента обращения женщины в посольство.