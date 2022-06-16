Жительница Бангкока арестована за вовлечение соотечественниц в проституцию за границей

Королевская полиция Таиланда арестовала 47-летнюю жительницу Бангкока Рассами Тратхип по обвинению в вовлечении соотечественниц в проституцию за рубежом. Арест произвели сотрудники отдела по борьбе с торговлей людьми (ATPD) после получения заявления от одной из жертв, которой удалось сбежать из борделя в Объединенных Арабских Эмиратах.

Новости Пхукета

16 Июня 2022, 09:00 AM

Рассами Тратхип была арестована по обвинению в вовлечении других женщин в занятие проституцией в ОАЭ. Фото: Bangkok Post

Об аресте госпожи Тратхип сообщил 15 июня глава ATPD генерал-майор Виват Кхамчамнан, пишет Bangkok Post. Согласно материалам дела, которые частично раскрыл офицер, в прошлом году она разместила в интернет объявление о наборе женщин для работы массажистками за рубежом. На фоне кризиса в туристическом бизнесе желающим обещали зарплату в 50-60 тыс. бат и покрытие расходов на переезд.

На объявление откликнулись четыре соискательницы. Женщинам сделали документы для поездки в ОАЭ и отправили в эту страну, однако на месте у них сразу отобрали документы и сообщили, что заниматься они будут не только массажем, но и сексуальными услугами. Массажистки попытались отказаться, в ответ им назвали сумму выкупа – 80 тыс. бат.

В итоге все четыре женщины были вынуждены заниматься проституцией. В случае отказа им угрожали «вколоть запрещенные наркотики», заявила тайская полиция.

Через два месяца одна из массажисток сумела сбежать и обратилась в тайское посольство. Вернувшись на родину, она подала заявление в первый отдел ATPD, а полицейские на основании ее показаний получили ордер на арест госпожи Тратхип, которая рекламировала работу в ОАЭ. На допросе женщина отвергла все обвинения.

Bangkok Post указывает со ссылкой на анонимный источник, что «посольство Таиланда готовится помочь остальным жертвам». Газета в своей публикации не приводит никаких дат и не уточняет, когда именно первой из массажисток удалось бежать, и какие шаги уже предприняла дипмиссия, чтобы помочь соотечественницам за время, прошедшее с момента обращения женщины в посольство.