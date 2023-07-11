Жители Таланга призывают «повысить безопасность» в зонах дорожных работ на главном шоссе острова

Жители округа Таланг обратились через СМИ к профильным ведомствам с призывом уделить внимание состоянию Thepkrasattri Rd. на участках, где проводятся работы по организации ливневого дренажа. Местное население предложило официальным лицам самим проехать по дороге, которой они пользуются каждый день. Логичный вариант не пользоваться перекопанной обочиной, видимо, не рассматривается, как уже было неоднократно при дорожных работах на других участках перегруженного шоссе Thepkrasattri Rd.

Новости Пхукета

В обращении жителей Таланга упомянуты две проблемные локации – подъезд с юга к перекрестку Кхао-Лан в Срисунтхорне (у Honda Safety Riding Park) и у автозаправки Shell в Мыанг-Мае (рядом с поворотом к аэропорту).

В обоих местах продолжаются работы по организации ливнего дренажа, для которых сняли асфальт с левой стороны дороги, но новый пока не положили. Обильные дожди регулярно размачивают там грунт, однако местные жители (особенно мотоциклисты) продолжают пользоваться полосой без асфальта, хотя это сопряжено с риском упасть на скользкой глине.

Стоять в общей пробке большинство мотоциклистов предсказуемо не готовы, но и опасность регулярно езды по грунтовым участкам тоже видят. В итоге водители обратились к властям с призывом уделить внимание ситуации и ускорить укладку асфальта. Обращение поддержал пхукетский депутат парламента от Move Forward Чалермпонг Сэнгди.

«Мы хотим сказать официальным лицам, что они должны уделять внимание безопасности участников дорожного движения настолько, насколько это возможно. Пренебрегать этим вопросом нельзя. Мы хотели бы, чтобы профильные ведомства срочно приняли меры по повышению безопасности для предотвращения возможных аварий, грозящих смертями и ущербом имуществу. Пожалуйста, не игнорируйте это. Не надо ходить кругами, словно заблудившийся бык вокруг хлева», – заявил господин Сэнгди

На странице пхукетского офиса Департамента скоростных магистралей можно найти схему организации дорожного движения на месте работ в Мыанг-Мае (у поворота к аэропорту). Согласно схеме, водители в принципе не должны пользоваться левыми полоса, с которых снят асфальт. При этом в самом узком месте проезжая часть в северном направлении сжимается с исходных четырех полос до всего одной полосы.

Аналогичную схему для локации в Срисунтхорне найти на странице Департамента скоростных магистралей не удалось, но этот учаток шоссе настолько загружен в часы пик, что там даже потеря одной полосы (как бывает в случае аварий) моментально приводит к заторам.