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Жители Таиланда высказались за сохранение смертной казни

В Таиланде провели два социологических опроса об отношении граждан к смертной казни.

Новости Пхукета

28 Июня 2018 12:17:10

Фото: Chanat Katanyu / Bangkok Post
Фото: Chanat Katanyu / Bangkok Post

Граждане Таиланда считают, что страна не должна отказываться от смертной казни в качестве высшей меры наказания за особо тяжкие преступления. Таковы результаты двух социологических опросов, проведенных в июне.

Как пишет Bangkok Post, опросы были проведены после того, как в Королевстве впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговоро. При помощи летальной инъекции был казнен 26-летний мужчина, приговоренный к смерти за жестокое убийство, которое совершил в возрасте 19 лет.

Первый опрос был проведен Национальным институтом администрации развития (NIDA). Среди прочего, респондентам предложили выбрать одно из двух наказаний за тяжкие преступления – смертую казнь или пожизненное заключение. Около 80% опрошенных высказались за смертную казнь. При этом 85% отметили, что смертная казнь «поддерживает веру людей в тайскую систему правосудия», а 79% отметили, что наличие высшей меры наказания позволяет сдерживать преступность. На прямой вопрос о том, нужно ли сохранить смертную казнь, положительно ответили 92% респондентов.

Схожие результаты принес и социологический опрос организации Superpoll. За сохраннение смертной казни в качестве высшей меры наказания высказались 93% респондентов, причем даже в возрастной группе до 24 лет сторонников смертной казни было более 87%. В старших возрастных группах этот показатель был свыше 93%.

Преступлениями, заслуживащими высшей меры, тайцы сочли изнасилование и убийство (54%); неоднократное совершение тяжкого преступления, к примеру, убийства (24%); предумышленное убийство (17%); незаконный оборот наркотиков (2%%). Терроризм в этот список включили меньше 1% опрошенных.

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Жители Таиланда высказались за сохранение смертной казни
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