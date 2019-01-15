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Жители Самконга вновь пожаловались на загрязнение канала Паниенг сточными водами

Жители Самконга и владельцы местного бизнеса обратились в администрацию провинции с очередной жалобой на состояние канала (клонга) Паниенг, являющегося источником неприятного запаха и рассадником комаров.

Новости Пхукета

15 Января 2019, 11:46 AM
Фото: Phuket PR Department

Фото: Phuket PR Department

На протяжении многих лет клонг Паниенг является серьезным источником проблем для Самконга, поскольку предприятия Рассады и жилые кварталы сливают в него неочищенные сточные воды.

После серии жалоб муниципалитет Пхукет-Тауна принял решение организовать на протяжении канала три «точки обработки сточных вод», однако, по словам местных жителей, проект лишь усугубил проблему. Обещанные «точки обработки сточных вод» оказались банальными отстойниками, где содержащаяся в воде органика должна разлагаться перед тем, как попасть в сам канал.

По словам местного жителя Вичата Трайрата, участвовавшего в подаче последней жалобы, проблемы возникли еще на этапе организации отстойников. Тогда жителей окрестных домов раздражали шум и пыль. Сейчас же их беспокоят «запах, москиты и микробы».

«Мы не намерены мешать реализации проекта, но хотим, чтобы отстойники организовали в другой локации, где они не будут создавать проблем для людей», – заявил господин Трайрат.

По словам мужчины, при подготовке проекта официальные лица не проводили общественных слушаний, и мнения жителей Самконга никто не спросил.

«Мы всего лишь просим справедливости», – заявил Вичат Трайрат.

В Управлении общественных работ Пхукет-Тауна, впрочем, ответили, что других подходящих локаций для организации отстойников найдено не было, а сам проект – довольно дорогая инициатива с бюджетом в 30 млн бат.

Тем не менее, глава управления Пхипат Чарон пообещал, что жалобу местных жителей обсудят с руководителями муниципалитета и попробую найти решение. Жителей Самконга к обсуждению также привлекут.

Напомним, что проблемы клонга Паниенг обсуждаются на официальном уровне уже более пяти лет. Разобраться с состоянием канала требовали несколько губернаторов, возглавлявших администрацию Пхукета в предыдущие годы, а также руководители муниципалитета Пхукет-Тауна. В качестве основных виновников, как правило, назывались предприятия и жилые кварталы тамбона Рассада, через который протекает клонг.

В 2015 году было сделано заявление о том, что муниципалитет Пхукет-Тауна зарезервировал 60 млн бат на решение проблемы, и уже в 2016 году должно начаться строительство водоочистных сооружений в проблемном районе. Впрочем, проблема до сих пор не решена. Последние новостные сообщения по данному вопросу датируются 2017 годом. Тогда очередной вице-губернатор потребовал разобраться с загрязнением канала и доложить ему о том, как идет реализация проекта по строительству водоочистных сооружений.



 

 

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