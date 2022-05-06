Жители Са-Тон-Пхо свернули свой палаточный лагерь у администрации Пхукета

Лишенные места постоянного проживания члены сообщества Са-Тон-Пхо свернули палаточный лагерь, организованный ими в качестве акции протеста у здания Provincial Hall на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне. Бездомные добились внимания властей к своей проблеме и прекратили акцию протеста, сообщил 6 мая пхукетский офис Департамента связей с общественностью.

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Как указывается в сообщении PR-службы Пхукета, вице-губернатор провинции Анупап Родкван Йодрабам заверил бывших жителей Са-Тон-Пхо, что их вопрос находится на повестке дня и будет решен. Видимо, эти слов хватило, чтобы протестующие собрали палатки и покинули Tha Kraeng Rd. По итогам встречи с официальными лицами им было предложено поселиться на не используемой земле в районе Сапан-Хина, которая находится в ведении муниципалитета Пхукет-Тауна. Таким образом в истории многолетних скитаний семей из Са-Тон-Пхо появилась новая локация, которая может стать для них постоянным домом.

Напомним, что изначально сообщество Са-Тон-Пхо проживало в Чалонге, в одноименном местечке, название которого переводится как «Пруд у дерева Бодхи», и которое находилось неподалеку от пхукетского зоопарка в районе Палай.

Затем у земли обнаружился владелец, которые потребовал, чтобы сообщество переехало. Власти страны предоставили семьям из Чалонга право поселиться на участке площадью 50 рай у Sri Suthat Rd. рядом с пирсом в Рассаде и «обезьяньей» смотровой площадкой, однако оттуда их тоже в последствии прогнали, на тот раз – по требованию административной организации провинции Пхукет (OrBorJor), в ведении которой находится эта земля.

Проблема возникла из-за того, что организация поселения в Рассаде не была должным образом юридически оформлена, а целевое назначение не было изменено, хотя Министерство природных ресурсов еще за несколько лет до этого одобрило размещение людей на границе местного мангрового леса.

Во время пандемии коронавируса 11 из 34 домохозяйств Са-Тон-Пхо решили, что больше не будут ждать и переехали в разные места. Оставшиеся же продолжают ждать до сих пор.

В марте этого года Сеть по развитию прав сообществ на Пхукете провела митинг у Phuket Provincial Hall, призвав губернатор Наронг Вунсиеу заняться решение ряда старых вопросов, по которым давно приняты решения на уровне центрального правительства, но до сих пор отсутствует реализация на уровне провинции. Одним из пунктов была ситуация с сообществом Са-Тон-Пхо. Кроме него есть и другие группы жителей, которые дожидаются решения земельных вопросов, по которым уже в принципе есть вердикты Бангкока.