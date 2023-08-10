Жители Пхукета вышли на экстренные субботники по очистке пляжей от мазута

Организация Sustainable Mai Khao Foundation выразила благодарность «стражам океана», принявшим участие в очистке пляжа Май-Кхао от загрязнения нефтепродуктами 7-8 августа. На двух акциях было собрано более 300 кг перепачканного в мазуте мусора, а также самих нефтепродуктов в виде черных и липких сгустков. Загрязнено оказалось все западное побережье Пхукета, а также часть береговой линии провинции Пханг-Нга и острова Рача. Неравнодушные жители острова вместе с муниципальными служащими, военные моряками, сотрудниками Департамента нацпарков и других ведомств убирают пляжи с 4 августа.

Новости Пхукета

Организация Sustainable Mai Khao первой привлекла внимание к загрязнению пляжей Пхукета нефтепродуктами, проведя прямую трансляцию в социальных сетях 4 августа. О том, что мазут вынесло на пляж в Кхао-Лаке в тот день сообщал Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR), но речь в публикации шла только о провинции Пханг-Нга, про Пхукет ведомство не говорило.

До Sustainable Mai Khao фотографии уже появились в соцсетях, но именно эта группа эко-активистов начала организованно действовать – привлекать внимание к проблеме и решать ее в меру своих сил на своем пляже.

На 4 августа у организации, которую основала Мишель Муйе, была запланирована уборка Май-Кхао при поддержке Kearney – Management Consulting. В итоге 50 человек, приехавших на пятничное мероприятие о очистке пляжа от морского мусора, столкнулись с новой, гораздо более сложной задачей.

«Грустно говорить, но они вернулись. Отвратительные гудронные шарики вернулись. Мы думали, что это был просто разлив обычных жидких нефтепродуктов, но это липкие гудронные шарики, с которыми мы уже несколько раз сталкивались раньше. Как вы видите, здесь повсюду тысячи мелких кусочков полистирола, которые и так очень трудно собирать, а теперь они перемешаны с гудронными шариками, из-за чего их собрать еще сложнее», – заявили экологи.

В следующие дни фотографии мазута и перепачканного им морского мусора облетели социальные сети, но мировые СМИ не заметили происходящего на Пхукете. Тайская пресса общенационального уровня тоже не стала бить тревогу, так что остров спасал свою природу своими же силами.

На севере острова основным координатором стала Мишель из Sustainable Mai Khao, на призыв которой откликнулись добровольцы из числа тайцев и иностранцев.

На других пляжах тоже шла уборка, но официальные лица воздержались от публичных призывов к людям выходить на ликвидацию загрязнения. Десятки и сотни людей убирали побережье, но без какой-либо предварительной координации, тогда как в Май-Кхао она все-таки была.

По всей видимости, по состоянию на 2023 год Sustainable Mai Khao осталась едва ли не единственной активно действующей эко-группой на острове. Иные организации, видимо, прекратили существование, не пережив трудных лет. У бизнес-объединений была собственная повестка.

Ассоциация отелей Пхукета (РНА) и ее дочерняя инициатива Phuket Hotels for Islands Sustaining Tourism (PHIST) в разгар бедствия опубликовали приглашение на Sustainable Hotel Course, но не на субботник.

Это вовсе не значит, что отели острова – как входящие в PHA, так и другие – бросили Пхукет в беде во время разлива мазута. Их сотрудники, конечно же, занимались устранением последствий разлива, но роль публичного координатора активности по уборке нефтепродуктов не взял на себя никто, кроме Sustainable Mai Khao.

Огромную работу проделал военно-морской флот, ежедневно отправлявший своих военнослужащих сразу на несколько пляжей, где моряки центнерами собирали загрязненный нефтепродуктами мусор. Не меньше сделали и муниципалитеты, каждый из которых вложился в масштабную уборку на своей территории и направил людей на побережье, обеспечив им технику и необходимый инвентарь. Впрочем, бросить публичный клич и прямо сказать «Остров в беде!» осмелилась только организация из Май-Кхао.

После каждой уборки Sustainable Mai Khao находила и время на то, чтобы опубликовать фото и поблагодарить тех участников акций, которых могла назвать по именам (многие люди просто приходили и начинали убирать побережье без каких либо формальностей вроде регистрации).

«Стражи океана из России, Паттани и Май-Кхао вместе вышли очищать пляж Май-Кхао от гудронных шариков и другого мусора! Было собрано 137,4 кг отходов – к сожалению, 135 кг из этого объема были смесью гудрона, покрытой им пляжной растительности и хлама», – написала Sustainable Mai Khao после уборки 7 августа.

Отдельно был отмечен Семен Палмов. Последний активно публиковал призывы к участию в уборке в крупных группах в социальных сетях, распространяя информацию о бедствии. В комментариях реакция была разной, но кроме скептиков так отмечались и представители стихийных волонтерских групп, убиравших другие пляжи острова.

На субботнике Sustainable Mai Khao, прошедшем 8 августа, собрали еще почти 176 кг мусора – и снова большая часть была непригодна для переработки из-за загрязнения мазутом. Обычно эко-активисты из Май-Кхао стараются утилизировать отходы sustainable образом, но в этот раз единственным вариантом была отправка в мусоросжигательный комплекс в Сапан-Хине.

По итогам 8 августа Sustainable Mai Khao выразили благодарность местной административной организации (Mai Khao OrBorTor), локальным подразделениям DMCR и Anantara Vacation Club. По именам были названы Джиттрапорн Сукджаймит, Назих Хайдар, Алена Краснова, Райан и Ли.

В социальных сетях можно найти имена и других «стражей океана», как назвала участников акции Мишель Муйе, основательница Sustainable Mai Khao Foundation. Впрочем, большинство защитников пляжей останутся анонимными.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов продолжается до сих пор, равно как и попытки властей острова установить, откуда взялся мазут. Виновником утечки мог стать любой крупный корабль, но сообщений о чрезвычайных происшествиях в море к западу от Пхукета в последние недели не поступало.