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Жители Пхукет-Тауна задержали вора без полиции

Жители Пхукет-Тауна собственными силами задержали 21-летнего мужчину, укравшего две золотых цепочки из ювелирного магазина.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Марта 2020, 01:44 PM
Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Трое мужчин задержали вора, укравшего золотые цепочки из ювелирного магазина в Пхукет-Тауна. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как рассказал шеф полиции Пхукет-Тауна полковник Тхирават Лиамсуван, сообщение о задержании вора поступило в полицейский участок около 13:00 среды, 11 марта. Злоумышленник был задержан тремя мужчинами на пустыре у Soi Hap Ek.

По словам полковника Лиамсувана, 21-летний Тависак Пляокет зашел в магазине Yaowarat G2 у торгового центра Robinson и попросил показать ему ювелирные, а затем бросился бежать с двумя золотыми цепочками в руке.

Сотрудницы магазина подняли тревогу, после чего в погоню за Тависаком бросились трое находившихся неподалеку мужчин. Пробежать вору удалось лишь около 500 м. Один из преследователей был на мотоцикле, двое гнались за преступником пешком. На пустыре у Soi Hap Ek они настигли и скрутили беглеца. Стоимость украденных им цепочек магазин оценил в 100 тыс. бат.

На допросе в полиции Тависак заявил, что был вынужден заложить цепочку своей девушки, но та затем потребовала, чтобы он вернул украшение. Выкупить цепочку назад Тависак не мог и решил пойти на кражу.

«Я бы хотел поблагодарить мужчин, бросившихся в погоню и поймавших Тависака. Также хочу поблагодарить магазин, который прислушался к нашим рекомендациям и установил сигнализацию с тревожной кнопкой», – заявил полковник Лиамсуван.

 

 

 

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