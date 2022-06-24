Жители Пхукет-Тауна подали жалобу на шумный ресторан по соседству

Жительница района Тик Намсомати в беседе с журналистами пояснила, что речь идет сразу о нескольких жалобах, которые были поданы в последние три месяца, но пока не принесли никакого результата. По ее словам, в муниципалитете ей сказали, что бессильны что-либо сделать.
«Чем глубже ночь, тем более шумным место становится. Мы не можем спать до 2:00, а зачастую и позже. Лично нам нужно вставать каждое утро в 6:00-7:00, моей маме приходится принимать снотворное, чтобы уснуть», – заявила госпожа Намсомати.
По словам женщины, принимавший ее жалобы сотрудник муниципалитета признался, что сделать ничего не может, и посоветовал привлечь внимание прессы, «поскольку это может быстрее дать результаты».
Хозяйка расположенного неподалеку кафе Анонг Эд-Уй также пожаловалась на музыку по ночам. Она отметила, что понимает, что оператору заведения нужно зарабатывать на жизнь, и времена сейчас непростые, но музыка хотя бы поздно ночью могла бы потише.
«Если муниципалитет заставить действовать по закону, ему, возможно придется закрыть ресторан или вовсе запретить ему музыку, потому что у него нет на это лицензии. Так что просто попросите их убавить громкость, этого будет достаточно», – предложила компромисс женщина, которая сама торгует китайским супом в Пхунпоне вот уже 25 лет.
Мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангкханапилат подтвердил журналистам, что муниципалитету известно и ситуации и меры будут приняты. Однако он, в отличие от госпожи Эд-Уй заявил не о компромиссе. Ресторану просто запретят музыку по причине отсутствия лицензии на нее.