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Жители Пхукет-Тауна подали жалобу на шумный ресторан по соседству

Жители района Пхунпон в Пхукет-Тауне подали официальную жалобу на ресторан James Garden на Phoonpon Soi 7, заявив, что играющая в нем после полуночи музыка мешает им спать, а у самого заведения даже нет лицензии на деятельность в качестве развлекательного.

Иккапоп Тхонгтуб

24 Июня 2022, 10:58 AM
Жители Пхукет-Тауна подали жалобу на шумный ресторан по соседству. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жители Пхукет-Тауна подали жалобу на шумный ресторан по соседству. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительница района Тик Намсомати в беседе с журналистами пояснила, что речь идет сразу о нескольких жалобах, которые были поданы в последние три месяца, но пока не принесли никакого результата. По ее словам, в муниципалитете ей сказали, что бессильны что-либо сделать.

«Чем глубже ночь, тем более шумным место становится. Мы не можем спать до 2:00, а зачастую и позже. Лично нам нужно вставать каждое утро в 6:00-7:00, моей маме приходится принимать снотворное, чтобы уснуть», – заявила госпожа Намсомати.

По словам женщины, принимавший ее жалобы сотрудник муниципалитета признался, что сделать ничего не может, и посоветовал привлечь внимание прессы, «поскольку это может быстрее дать результаты».

Хозяйка расположенного неподалеку кафе Анонг Эд-Уй также пожаловалась на музыку по ночам. Она отметила, что понимает, что оператору заведения нужно зарабатывать на жизнь, и времена сейчас непростые, но музыка хотя бы поздно ночью могла бы потише.

«Если муниципалитет заставить действовать по закону, ему, возможно придется закрыть ресторан или вовсе запретить ему музыку, потому что у него нет на это лицензии. Так что просто попросите их убавить громкость, этого будет достаточно», – предложила компромисс женщина, которая сама торгует китайским супом в Пхунпоне вот уже 25 лет.

Мэр Пхукет-Тауна Сарот Ангкханапилат подтвердил журналистам, что муниципалитету известно и ситуации и меры будут приняты. Однако он, в отличие от госпожи Эд-Уй заявил не о компромиссе. Ресторану просто запретят музыку по причине отсутствия лицензии на нее.



 

 

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