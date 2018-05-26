Жители Пхукет-Тауна не поддержали выселение макак с холма То-Сэ

Участники общественных слушаний, прошедших в Пхукет-Тауне в пятницу, 25 мая, высказались против выселения обезьян с холма То-Сэ (Манки-Хилл), но поддержали идею контроля за численностью их популяции.

26 Мая 2018 10:27:57

Фото: Муниципалитет Рассады

Участие в общественных слушаниях 25 мая приняли 63 человека. За то, что макакам нужно разрешить остаться на холме, высказались 53 участника слушаний. Идею контроля численности поддержали 53 человека.

Кроме того, все участники встречи заполнили розданные им опросники, которые власти будут анализировать после окончания серии общественных слушаний.

Напомним, на этой неделе уже прошли слушания в Рассаде, на которых местные жители поддержали переселение макак. На острове Сирэ слушания не состоялись из-за сильного дождя. Кроме репортеров на эту встречу никто не пришел (здесь власти будут ориентироваться только на заполненные опросники).

Следующие слушания пройдут 27 мая в Chalerm Phrakiet King Kaew Phatthana Hall в Рассаде и 28 мая в храме Wat Khao Rang в Пхукет-Тауне.