Жители Phanason Grand Ville пожаловались губернатору на условия в поселке

Участники акции объяснили, что список проблем простирается от не организованного вывоза мусора до проблем с водо- и электроснабжением. При этом отсутствие воды стоит на одном из первых мест.
Плакаты участников акции прямо отражали их недовольство: «Нас обманывают шесть лет, ничего хорошего мы никогда не получаем»; «Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, помоги нам»; «Нас завлекли купить дома, которые шесть лет стоят без воды»; «Подземные воды забирают соседи нашей деревни»; «Вода это жизнь, вы не задумывались об этом или просто глупцы?»; «Хватит лживых обещаний».
Губернатор Вунсиеу лично вышел к недовольным жителям Phanason Grand Ville, выслушал их просьбы и претензии, а также принял официальный письменный запрос на оказание помощи администрацией провинции.
Губернатор пообещал, что дело будет передано в офис омбудсмена.Также господин Вунсиеу заверил, что к изучению ситуации будут подключены профильные государственные ведомства.