Жители Phanason Grand Ville пожаловались губернатору на условия в поселке

Группа рассерженных жителей поселка Phanason Grand Ville в Срисунтхорне провела акцию протеста перед зданием администрации провинции и добилась встречи с губернатором. Жители недовольны тем, что на протяжении шести лет им приходится справляться со множеством коммунальных проблем.

Новости Пхукета

Участники акции объяснили, что список проблем простирается от не организованного вывоза мусора до проблем с водо- и электроснабжением. При этом отсутствие воды стоит на одном из первых мест.

Плакаты участников акции прямо отражали их недовольство: «Нас обманывают шесть лет, ничего хорошего мы никогда не получаем»; «Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, помоги нам»; «Нас завлекли купить дома, которые шесть лет стоят без воды»; «Подземные воды забирают соседи нашей деревни»; «Вода это жизнь, вы не задумывались об этом или просто глупцы?»; «Хватит лживых обещаний».

Губернатор Вунсиеу лично вышел к недовольным жителям Phanason Grand Ville, выслушал их просьбы и претензии, а также принял официальный письменный запрос на оказание помощи администрацией провинции.

Губернатор пообещал, что дело будет передано в офис омбудсмена.Также господин Вунсиеу заверил, что к изучению ситуации будут подключены профильные государственные ведомства.