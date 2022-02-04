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Жители Phanason Grand Ville пожаловались губернатору на условия в поселке

Группа рассерженных жителей поселка Phanason Grand Ville в Срисунтхорне провела акцию протеста перед зданием администрации провинции и добилась встречи с губернатором. Жители недовольны тем, что на протяжении шести лет им приходится справляться со множеством коммунальных проблем.

Новости Пхукета

4 Февраля 2022, 06:34 PM
Акция протеста прошла у администрации провинции. Фото: PR Phuket

Акция протеста прошла у администрации провинции. Фото: PR Phuket

Акция протеста прошла у администрации провинции. Фото: PR Phuket

Акция протеста прошла у администрации провинции. Фото: PR Phuket

Акция протеста прошла у администрации провинции. Фото: PR Phuket

Акция протеста прошла у администрации провинции. Фото: PR Phuket

Акция протеста прошла у администрации провинции. Фото: PR Phuket

Акция протеста прошла у администрации провинции. Фото: PR Phuket

Участники акции объяснили, что список проблем простирается от не организованного вывоза мусора до проблем с водо- и электроснабжением. При этом отсутствие воды стоит на одном из первых мест.

Плакаты участников акции прямо отражали их недовольство: «Нас обманывают шесть лет, ничего хорошего мы никогда не получаем»; «Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу, помоги нам»; «Нас завлекли купить дома, которые шесть лет стоят без воды»; «Подземные воды забирают соседи нашей деревни»; «Вода это жизнь, вы не задумывались об этом или просто глупцы?»; «Хватит лживых обещаний».

Губернатор Вунсиеу лично вышел к недовольным жителям Phanason Grand Ville, выслушал их просьбы и претензии, а также принял официальный письменный запрос на оказание помощи администрацией провинции.

Губернатор пообещал, что дело будет передано в офис омбудсмена.Также господин Вунсиеу заверил, что к изучению ситуации будут подключены профильные государственные ведомства.

 

 

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