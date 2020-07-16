Жители острова Сирэ требуют отставки своего деревенского старосты

Более 100 жителей острова Сирэ провели акцию протеста перед зданием управы округа Мыанг-Пхукет утром 15 июля. Собравшиеся потребовали отставки старосты (пуяйбана) первого мубана Рассады Майтри Дуангчана, которого они обвиняют в коррупции и злоупотреблении властью.

Иккапоп Тхонгтуб

Один из участников акции Сутхон Понтха рассказал журналистам, почему жители первого мубана «не могут больше терпеть» своего старосту.

«Мы собрались здесь, чтобы подать жалобу на своего деревенского старосту, поскольку он использует свои полномочия ради собственной выгоды и выгоды своих друзей. Он не занимается развитием деревни, никогда не проводит встреч с людьми и общественных слушаний по вопросам о том, как будут использоваться выделяемые ему бюджеты. За 10 лет на посту старосты он не провел ни одной встречи или слушания по вопросам, касающихся нашей жизни», – пояснил господин Понтха.

Также представитель протестующих обвинил Майтри Дуангчана в вымогательстве взяток. По его словам, за бесплатную по закону регистрацию дома староста требует 6 тыс. бат, при этом без регистрации жилье нельзя подключить к водоснабжению и электроснабжению.

«Также он собирает взятки с владельцев пирсов, где швартуются рыбацкие лодки, и с обслуживающих отели таксистов», – добавил господин Понтха.

«Он незаконно вторгся в мангровые леса в интересах своего бизнеса. Также он построил внедорожный гоночный трек без разрешения. Это трек – источник пыли, а во время дождей там вероятен схода грунта. Он построил здание на земельном участке, который предыдущий владелец пожертвовал для организации детской площадки. Этот участок он обратил в свою выгоду. Плюс он ничего не сделал, чтобы поддержать нас в ситуации с COVID-19. Мы действительно страдаем и испытываем проблемы», – заключил господин Понтха.

Формальную жалобу от лица граждан принял глава округа Мыанг-Пхукет Анупан Родкван Йодрабам. Чиновник пообещал, что управа соберет специальную рабочую группу для рассмотрения обвинений жителей Сирэ в адрес Майтри Дуангчана.

«У комиссии будет 15 дней, чтобы представить результаты проверки», – заявил господин Йодрабам.

«Я вызову старосту для беседы. Вы же, пожалуйста, передайте все доказательства обвинений и будьте готовы к сотрудничеству», – добавил он.