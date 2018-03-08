Жители окрестностей аэропорта Пхукета пожаловались на шум от самолетов

Вице-губернатор Пхукета Тхаворнват Конгкэу пообещал жителям окрестностей аэропорта направить официальное письмо в госкорпорацию Airports of Thailand (AoT) с просьбой рассмотреть вопрос о проблемах местного населения.

8 Марта 2018 09:21:23

За прошлый год аэропорт Пхукета принял 104,85 тыс. рейсов, то есть в среднем по 287 рейсов в cутки или 12 рейсов в час. Фото: The Phuket News

Встреча, посвященная проблемам жителей окрестностей пхукетского аэропорта, прошла в здании Provincial Hall во вторник, 6 марта. На ней, кроме вице-губернатора Конгкэу и членов местных сообществ, также присутствовали и представители корпорации АоТ, управляющей воздушными воротами провинции.

Вице-губернатор Конгкэу подтвердил, что первую жалобу на шум от взлетающих и садящихся самолетов официальные лица получили еще в середине февраля, когда глава провинции Норрапхат Плодтхонг посещал Май-Кхао.

«Три местные жительницы пожаловались губернатору, что в течение долгого времени они страдают от шума, производимого самолетами. Некоторые из членов местного сообщества подали заявления на получение компенсаций, но никаких компенсаций пока не получили. Губернатор Плодтхонг отдал распоряжение соответствующим официальным лицам обсудить вопрос и найти решение», – заявил вице-губернатор Конгкэу.

«По итогам сегодняшней встречи в АоТ будет направлено письмо с запросом на выработку совместного решения», – добавил он.

Вице-губернатор не уточнил, как именно можно избавить жителей Май-Кхао от шума, сопровождающего их повседневную жизнь. Возможно, некие материальные компенсации помогут урегулировать вопрос, но об этом вице-губернатор также не сказал.

Напомним, что не так давно руководство аэропорта приводило следующую статистику по загрузке аэропорта в один выбранный день. Так, 29 января аэропорт принял и отправил почти 65,5 пассажиров (рост на 21,43% по сравнению с 29 января предыдущего года). За сутки было обслужено 363 внутренних и международных рейса (рост на 14,95% год к году). Это соответствует примерно 15 рейсам в час или по одному взлету/посадке каждые четыре минуты, хотя в реальности рейсы в течение дня распределены, разумеется, неравномерно.

Согласно годовому отчету АоТ, в 2017 году аэропорт Пхукета обслужил около 104,85 тыс. рейсов. По сравнению с 2016 годом показатель вырос на 10,38%.