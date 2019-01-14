Жители Ко-Кэу проголосовали против эстакады на Thepkrasattri Rd

В пятницу, 11 января, на Пхукете прошли новые общественные слушания по вопросу о строительстве эстакады для разворота транспорта на Thepkrasattri Rd. в Ко-Кэу. Участники слушаний выступили против проекта эстакады, предпочтя ей организацию разворотной зоны на наземном уровне.

Новости Пхукета

14 Января 2019, 10:03 AM

Фото: Phuket PR Department

На общественных слушаниях в университете Phuket Rajabhat University жителям Ко-Кэу были представлены два варианта организации зоны для разворота транспорта на Thepkrasattri Rd. у особняка Baan Jee Teng. В качестве альтернативы эстакаде был предложен проект расширенной разворотной зоны на наземном уровне. Именно за него и проголосовали участники слушаний, указавшие на то, что такой вариант будет дешевле в реализации и эстетически более привлекательным. Об этом сообщила служба связей с общественностью провинции Пхукет.

Повторные общественные слушания по проекту пришлось провести из-за того, что при подготовке изначального проекта Департамент скоростных магистралей не учел того, что планируемая эстакада будет находиться вблизи двух объектов исторической важности: руин губернаторского особняка Ban Phraya Wichit Songkram и музея Thalang National Museum. Как пояснил глава пхукетского офиса ведомства Сомванг Лоханут, о помехе проектировщики узнали лишь после получения жалобы от местных жителей. В итоге инженерам пришлось заново проходить весь этап оценки экологического воздействия проекта (EIA) и получения необходимых для строительства разрешений.

Организация наземной зоны для разворота транспорта (если проект будет одобрен) потребует заметного расширения проезжей части. В общей сложности потребуется выкупить свыше 10 рай земли. При этом ранее Департамент скоростных магистралей уже отмечал, что владельцы на продажу идти не желают, и выкупать землю, вероятнее всего, придется с применением административных средств, предусмотренных законодательством.

Расширять проезжую часть, судя по всему, придется за счет территории, прилегающей к шоссе с западной стороны, где располагаются плантации. С востока находится особняк Jee Teng, а также недавно построенный дилерский центр Honda Marine. При этом на слушаниях 11 января говорилось о расширении проезжей части на 35 м с каждой из сторон.