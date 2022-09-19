Жители Кхао-Лака просят сделать что-нибудь с «дорогой смерти»

Жители Кхао-Лака в провинции Пханг-Нга призывают власти принять меры по повышению безопасности проходящего через населенные пункты участка шоссе Petchkasem Rd. В воскресенье, 18 сентября, там погиб иностранец, пытавшийся перейти дорогу.

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Очередное ДТП с летальным исходом произошло в Кхао-Лаке около 21:30 вечера 18 сентября. Жертвой стал 40-летний гражданин Швеции, пытавшийся перейти шоссе Petchkasem Rd.* в населенном пункте Банг-Нианг.

Мужчина выбрал для перехода дороги место у светофора, однако тот в вечернее время работал в режиме мигающего желтого света. В итоге мужчина попал под колеса седана Honda, причем полученные автомобилем повреждения позволяют предположить, что машина двигалась с высокой скоростью, хотя и проезжала через населенный пункт.

В прошлом месяце на шоссе схожим образом погиб гражданин Франции, который также переходил дорогу в районе светофора. Его не спасло и то, что он находился на «зебре». Два ДТП произошли в пределах нескольких километров друг от друга.

Среди местных жителей существует мнение, что проходящая через Кхао-Лак дорога стала опаснее после реконструкции, когда количество полос для движения в каждом направлении выросло до двух, а между проезжими частями появилась разделительная зона. Кроме того, новый асфальт также способствовал тому, чтобы водители воспринимали дорогу именно как удобную для быстрой езды магистраль, хотя трасса в этом месте проходит через серию населенных пунктов, а также имеет зоны для разворота (U-turn).

Один из местных спасателей, работавший на месте обоих ДТП, рассказал The Phuket News, что после гибели первого иностранца власти так и не предприняли никаких мер, чтобы заставить водителей снижать скорость хотя бы до 70 км/ч, являющихся максимумом для муниципальных зон.

«Зебра» на шоссе, где погиб гражданин Франции, также мало защищает переходящих дорогу людей, поскольку перед ней не установлено никаких знаков, которые бы предупреждали водителей о том, что они приближаются к пешеходному переходу. Более того, из-за рельефа местности с одной из сторон «зебра» просто не видна.

«Нужно что-то сделать, чтобы водители сбрасывали скорость, когда проезжают здесь. Нужно установить камеры видеофиксации или контрольные пункты полиции... Знаки, призывающие снизить скорость, не работают», – заявил спасатель.

Впрочем, по словам собеседника редакции, пока что на реконструированной секции шоссе (напомним, проходящей через населенные пункты) даже нет обычных знаков об ограничении скорости. А просто так стандартный лимит в 70 км/ч водители не соблюдают.

«Большинство транспортных средств движутся быстрее разрешенных здесь 70 км/ч», – констатировал спасатель.

При этом необходимо отметить, что наказание за опасное вождение, повлекшее смерть человека, может быть очень разным. Закон предусматривает до 10 лет тюрьмы и/или до 20 тыс. бат штрафа.

*Шоссе Petchkasem Rd. (трасса номер 4) проходит через весь южный Таиланд от Садао до Бангкока и является одной из четырех главных магистралей страны общей протяженностью в 1,274 тыс. км (см. здесь). При этом многие участки шоссе пролегают через населенные пункты. Так, к примеру, в Кхао-Лаке.