Жители других провинций начнут покидать Пхукет с 1 мая

Первые из желающих покинуть Пхукет жителей других провинций смогут это сделать уже 1 мая. Соответствующее заявление сделал сегодня (30 апреля) вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Нонгкхай. Лимит на первый день – 5 тыс. человек. Всего же желание покинуть остров и вернуться в свои провинции подтвердили около 40 тыс. человек.

Новости Пхукета

30 Апреля 2020, 08:02 PM

Дневная норма пропуска через КПП Тха-Чат-Чай – не более 5 тыс. человек. Фото: Полиция Пхукета.

Вице-губернатор Ротрыанг На-Нонгкхай объявил об открытии выезда с Пхукета в ходе прямой трансляции на странице PR-службы Пхукета в Facebook.

Заместитель главы провинции пояснил, что для выезда нужно будет сперва зарегистрироваться через онлайн-форму или у властей по месту пребывания, а затем установить мобильное приложение QueQ и встать в очередь. Приложение доступно как для устройств Apple, так и для устройств на базе Android.

Онлайн-регистрация желающих покинуть остров была открыта вчера. При этом PR-служба Пхукета заверяла, что речь идет просто о сборе информации для оценки количества желающих покинуть остров на фоне ситуации с коронавирусом. Сегодня же господин Ротрыанг На-Нонгкхай заявил, что власти готовы начать постепенно выпускать людей с острова.

«Мы открыли бронирование мест на выезд сегодня в 15:00. Завтра 5:00 утра до полудня смогут выехать 2,5 тыс. человек, и еще 2,5 тыс. человек – полудня до 20:00», – заявил чиновник.

Соответствующий график был внедрен для того, чтобы не создавать массового скопления людей на КПП Тха-Чат-Чай, где у выезжающих будут проверять температуру. Также информация о покидающих Пхукет будет передана властям тех провинций, куда они направляются. После прибытия приехавшим нужно будет отправиться в самоизоляцию на две недели.

«Мы позволяем людям уехать домой, поскольку некоторые из них остались без работы и не могут позволить себе проживание на Пхукете с его высокой стоимостью жизни. Среди зарегистрировавшихся на выезд с острова иностранцев немного. Трудовым мигрантам из соседних государств следует обратиться в свои консульства и посольства, если они хотят вернуться в родные страны», – заявил вице-губернатор.

Как пояснил господин Ротрыанг На-Нонгкхай, покинуть Пхукет можно либо на своем транспорте, либо на нанятой машине с водителем. При этом необходимо заключить с шофером контракт на оказание транспортных услуг, чтобы у того не возникло проблем с возвращением на Пхукет. Других опций пока не предусмотрено. Междугородние автобусы дальнего следования в Таиланде пока не ходят. Максимальная дистанция перевозок государственным перевозчиком Transport Co – до 300 км.

Также вице-губернатор напомнил выезжающим, что в стране продолжает действовать комендантский час. На лиц, отправляющихся с Пхукета в другие провинции, он также распространятся, что нужно учитывать при планировании поездок.

«Что касается снятия запрета на въезд на Пхукет, то здесь у нас никаких планов еще нет, поскольку сперва нужно решить вопрос со своим собственным населением на территории провинции», – заявил Супот Ротрыанг На-Нонгкхай.