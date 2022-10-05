Жители Бангкока получат дополнительные выходные в ноябре

Решение о дополнительных выходных было принято на еженедельном заседании кабинета министров 5 октября, сообщает Bangkok Post. Дополнительными нерабочими днями будут среда, четверг и пятница (банки не должны прекращать работу). Дни непосредственно самого саммита – пятница и суббота. Место проведения форума – Национальный центр конвенций имени Королевы Сирикит.
В АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако список участников из числа глав государств пока не сформирован. В частности, нет однозначного ответа от США, но, вероятно, Джо Байден все же не приедет, поскольку у него на 19 ноября назначен прием в Белом доме по случаю свадьбы внучки.
Согласно заявлению Министерства иностранных дел Таиланда, устно свое участие подтвердили главы шести государств, включая китайского лидера Си Цзиньпина и французского президента Эмманюэля Макрона.
В августе агентство РИА «Новости» сообщало со ссылкой на посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата, что «Бангкок очень ждет участия [президента России Владимира] Путина в саммите АТЭС».
«В 2003 году президент Российской Федерации Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот, спустя 19 лет, снова пришло время его проводить. Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит. Наш премьер-министр уже организовал соответствующую работу по приглашению лидеров, уверен, что официальное приглашение скоро вышлют. Мы очень ждем президента Путина снова в Таиланде», – цитировало агентство слова господина Вонгсинсавата.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков примерно в те же дни заявлял, что Москва «с удовольствием получит» приглашение на форум.
«Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Мы ближе к моменту проведения мероприятия примем решение о том, в каком формате будет целесообразно принять участие», – говорил Песков.
По состоянию на 5 октября решение об участии Путина в саммите еще не было принято, о чем заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи и Палаты представителей Таиланда Чуаном Ликпаем.
«Решение о формате участия нашего президента будет принято ближе к датам проведения», – сказала Матвиенко.