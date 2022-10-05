Жители Бангкока получат дополнительные выходные в ноябре

Кабинет министров Таиланда объявил 16, 17 и 18 ноября нерабочими днями для жителей Бангкока, Нонтхабурии, Самут-Пракана. За счет этого власти хотят разгрузить дороги к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет 18-19 ноября.

Новости Пхукета

6 Октября 2022, 09:00 AM

Нуал, талисман саммита АТЭС 2022. Фото: МИД Таиланда / Instagram

Решение о дополнительных выходных было принято на еженедельном заседании кабинета министров 5 октября, сообщает Bangkok Post. Дополнительными нерабочими днями будут среда, четверг и пятница (банки не должны прекращать работу). Дни непосредственно самого саммита – пятница и суббота. Место проведения форума – Национальный центр конвенций имени Королевы Сирикит.

В АТЭС входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако список участников из числа глав государств пока не сформирован. В частности, нет однозначного ответа от США, но, вероятно, Джо Байден все же не приедет, поскольку у него на 19 ноября назначен прием в Белом доме по случаю свадьбы внучки.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Таиланда, устно свое участие подтвердили главы шести государств, включая китайского лидера Си Цзиньпина и французского президента Эмманюэля Макрона.

В августе агентство РИА «Новости» сообщало со ссылкой на посла Таиланда в России Сасивата Вонгсинсавата, что «Бангкок очень ждет участия [президента России Владимира] Путина в саммите АТЭС».

«В 2003 году президент Российской Федерации Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот, спустя 19 лет, снова пришло время его проводить. Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит. Наш премьер-министр уже организовал соответствующую работу по приглашению лидеров, уверен, что официальное приглашение скоро вышлют. Мы очень ждем президента Путина снова в Таиланде», – цитировало агентство слова господина Вонгсинсавата.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков примерно в те же дни заявлял, что Москва «с удовольствием получит» приглашение на форум.

«Мы, безусловно, с удовольствием это приглашение получим. Мы ближе к моменту проведения мероприятия примем решение о том, в каком формате будет целесообразно принять участие», – говорил Песков.

По состоянию на 5 октября решение об участии Путина в саммите еще не было принято, о чем заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи и Палаты представителей Таиланда Чуаном Ликпаем.

«Решение о формате участия нашего президента будет принято ближе к датам проведения», – сказала Матвиенко.