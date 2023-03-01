Жителей Таиланда ждут трехдневные выходные и безалкогольный понедельник

Таиланд готовится отпраздновать первый из больших буддистских праздников этого года. На понедельник, 6 марта, выпал день Макха Буча, входящий в число пяти праздничных дат, в которые законодательно запрещена продажа спиртного.

Новости Пхукета

2 Марта 2023, 10:00 AM

В понедельник, 6 марта, Таиланд будет отмечать один из важнейших буддистских праздников, носящий название Макха Буча. Фото: tGENTeneeRke Rugzak