Жителей Таиланда ждут трехдневные выходные и безалкогольный понедельник

Макха Буча (также Маха Буча и еще несколько названий) празднуется в полнолуние третьего лунного месяца, которое в этом году выпало на 6 марта. В этот день буддисты отмечают спонтанную встречу 1250 архатов, собравшихся когда-то перед Буддой, не договариваясь друг с другом заранее и не советуясь с учителем. Праздник символизирует создание идеальной буддистской общины.
Будучи одним из главных буддистских праздников, день Макха Буча является в Таиланде общенациональным выходным. По этой причине 4 марта по 6 марта включительно (суббота, воскресенье, понедельник) будут закрыты все государственные учреждения, включая Иммиграционное бюро, Департамент наземного транспорта, Земельный департамент.
Также выходной будет в большинстве частных и государственных компаний. Однако продажа спиртного будет запрещена только 6 марта. Согласно постановлению офиса премьер-министра от 2015 года, безалкогольными в стране объявлены пять больших буддистских праздников: Макха Буча, Висакха Буча, Асарнха Буча, Кхао Панса и Ван Онг Панса. Запрет распространяется непосредственно на сами даты праздников.
Нарушение запрета на продажу алкоголя в день Маха Буча и другие перечисленные выше праздничные дни карается в соответствии со статьей 39 Закона об обороте спиртных напитков. Максимальное наказание по ней – до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа.
Полиция перед праздниками традиционно просит жителей страны не только не нарушать закон самим, но и сообщать о замеченных нарушениях по телефонам 191 и 1599. Обе горячие линии работают круглосуточно.