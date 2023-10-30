Жителей Пхукета заподозрили в незаконной добыче гигантских моллюсков на рифах

Департамент морских и природных ресурсов (DMCR) провел выездную инспекцию на пляже Трай-Транг после получения информации о том, что жители Пхукета незаконно добывают там тридакн, гигантских двустворчатых моллюсков рода Tridacna, населяющих коралловые рифы и находящихся под защитой Закона об охране и сохранении дикой фауны от 1992 года. Добыча тридакн запрещена не только в Таиланде, но и во многих других странах, где они все еще встречаются. Именно с этими созданиями связана легенда о гигантских ракушках, которые топят ныряльщиков при попытке завладеть их жемчужинами.

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Гигантские ракушки тридакны охраняются в Таиланде законом. Собирать их нельзя. Фото: DMCR и (Lu i-chi inaturalist.org)

Как пояснила пресс-служба DMCR в публикации от 29 октября, сообщение о добыче тридакн на Трай-Транге поступило в ведомство от группы Monsoon Garbage Thailand. Эко-активисты указали, что некоторые рифы на этом пляже доступны в отлив, что позволяет ловить (вернее, собирать) гигантских моллюсков.

Вместе с сотрудника регионального офиса DMCR на место событий выехал специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) и сами эко-активисты.

DMCR не сказал, удалось ли подтвердить факт незаконной добычи охраняемых видов в ходе инспекции 29 октября, но озвучил предположение, что нарушители могли быть просто не в курсе того, что особо крупные моллюски находятся под защитой закона из-за того, что им угрожает исчезновение.

«Мы просим местных жителей и туристов о сотрудничестве. Пожалуйста, не собирайте, не уничтожайте, не вредите морской фауне на коралловых рифах», – призвал DMCR.

Ведомство пообещало установить на Трай-Транге информационные щиты, которые позволят посетителям пляжа быть в курсе, какие именно виды находятся под охраной и требуют особо бережного отношения. Также DMCR анонсировал периодические инспекции на Трай-Транге силами своих сотрудников и волонтеров.

Тридакны – род особо крупных двустворчатых молюсков, обитающих на коралловых рифах. Раковина самой крупной представительницы вида – гигантской тридакны Tridacna gigas – может достигать в размерах 2 м, а масса – 400 кг. Моллюск способен жить до 200 лет, но встречается в Тихом океане, а не в Индийском.

Большинство тридакн обитают на небольшой глубине, поскольку для жизни им нужен солнечный свет. В прошлом эти моллюски были весьма многочисленными и активно использовались жителями тропических широт – раковины шли на ювелирные украшения и прочие изделия, а мясо употреблялось пищу. Особо ценились крупные жемчужины, которые можно было найти в тридакнах.

Размеры моллюсков и ценность жемчужин породили легенду о тридакнах как об убийцах ныряльщиков. Во многих культурах были распространены поверья об огромных ракушках, захлопывающих створки, когда человек пытается завладеть жемчужиной.

Повсеместная добыча тридакн привела к радикальному сокращению популяций этих созданий. Сейчас гигантские моллюски рода Tridacna охраняются международной конвенцией CITES, а в Таиланде – национальным Законом о защите дикой фауны от 1992 года. То же самое, впрочем, можно сказать практически обо всех обитателях коралловых рифов, включая сами кораллы.