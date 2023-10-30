Жителей Пхукета заподозрили в незаконной добыче гигантских моллюсков на рифах

Как пояснила пресс-служба DMCR в публикации от 29 октября, сообщение о добыче тридакн на Трай-Транге поступило в ведомство от группы Monsoon Garbage Thailand. Эко-активисты указали, что некоторые рифы на этом пляже доступны в отлив, что позволяет ловить (вернее, собирать) гигантских моллюсков.
Вместе с сотрудника регионального офиса DMCR на место событий выехал специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) и сами эко-активисты.
DMCR не сказал, удалось ли подтвердить факт незаконной добычи охраняемых видов в ходе инспекции 29 октября, но озвучил предположение, что нарушители могли быть просто не в курсе того, что особо крупные моллюски находятся под защитой закона из-за того, что им угрожает исчезновение.
«Мы просим местных жителей и туристов о сотрудничестве. Пожалуйста, не собирайте, не уничтожайте, не вредите морской фауне на коралловых рифах», – призвал DMCR.
Ведомство пообещало установить на Трай-Транге информационные щиты, которые позволят посетителям пляжа быть в курсе, какие именно виды находятся под охраной и требуют особо бережного отношения. Также DMCR анонсировал периодические инспекции на Трай-Транге силами своих сотрудников и волонтеров.
Тридакны – род особо крупных двустворчатых молюсков, обитающих на коралловых рифах. Раковина самой крупной представительницы вида – гигантской тридакны Tridacna gigas – может достигать в размерах 2 м, а масса – 400 кг. Моллюск способен жить до 200 лет, но встречается в Тихом океане, а не в Индийском.
Большинство тридакн обитают на небольшой глубине, поскольку для жизни им нужен солнечный свет. В прошлом эти моллюски были весьма многочисленными и активно использовались жителями тропических широт – раковины шли на ювелирные украшения и прочие изделия, а мясо употреблялось пищу. Особо ценились крупные жемчужины, которые можно было найти в тридакнах.
Размеры моллюсков и ценность жемчужин породили легенду о тридакнах как об убийцах ныряльщиков. Во многих культурах были распространены поверья об огромных ракушках, захлопывающих створки, когда человек пытается завладеть жемчужиной.
Повсеместная добыча тридакн привела к радикальному сокращению популяций этих созданий. Сейчас гигантские моллюски рода Tridacna охраняются международной конвенцией CITES, а в Таиланде – национальным Законом о защите дикой фауны от 1992 года. То же самое, впрочем, можно сказать практически обо всех обитателях коралловых рифов, включая сами кораллы.