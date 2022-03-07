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Жителей Пхукета просят не заниматься самолечением от коронавируса

Больница Mission Hospital Phuket выпустила предупреждение об опасности самостоятельного лечения симптомов коронавирусной инфекции при помощи препарата Favipiravir (фавипиравир).

Новости Пхукета

7 Марта 2022, 03:16 PM
Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

Предупреждение медиков было опубликовано 4 марта на Facebook-странице Phuket Info Center, которую ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел. Страница является официальным каналом информирования жителей по важным вопросам.

В предупреждении говорится, что фавипиравир назначается не всем лицам, заразившимся коронавирусной инфекцией, а только пациентам из так называемое группы 607. В нее входят лица старше 60 лет и люди с семью группами заболеваний (хронические заболевания респираторной системы, кардиоваскулярные заболевания, хронические болезни почек, ожирение, рак, диабет, перенесенный сердечный приступ).

«Ради безопасности вам не следует приобретать фавипиравир в магазинах (включая онлайн), поскольку это опасное лекарство. Существует риск покупки некачественного препарата, применение которого может привести к летальному исходу», – говорится в предупреждении, опубликованном в Facebook.

В тексте также отмечается, что фавипиравир может вызывать опасные побочные эффекты. В частности, при приеме во время беременности препарат может угрожать плоду.

Напомним, что дискуссия о применении «Фапиравира» для лечения COVID-19 ведется с самого начала пандемии и единогласного мнения относительно его эффективности нет. При этом, к примеру, в России препарат включен в рекомендации по лечению COVID-19 и включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. В Таиланде его для лечения коронавирусной инфекции также применяют (в том числе, выписывают пациентам, лечащимся на дому).

 

 

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