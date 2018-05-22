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Жителей Пхукета пригласили обсудить будущее обезьян

Администрация провинции Пхукет озвучила расписание общественных слушаний, на которых будет обсуждаться будущее обезьян, обитающих рядом с жильем людей в Пхукет-Тауне, Рассаде и ряде других районов.

Чутхарат Плерин

22 Мая 2018 10:30:24

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Расписание общественных слушаний, о подготовке которых ранее сообщал источник Bangkok Post, было озвучено на ежемесячной встрече губернатора с прессой, состоявшейся в здании администрации провинции в понедельник, 21 мая.

Объявление сделал господин Понгчарт Чоыхорм, возглавляющий Центр распространения знаний о дикой природе при природном заказнике Khao Phra Thaew. Господин Чоыхорм является старшим официальным лицом в сфере защиты дикой фауны на Пхукете.

Господин Чоыхорм подтвердил список мест обитания больших популяций макак, признанных проблемными. В него попали окрестности пирса Банг-Ронг и мыс Яму в Таланге, улицы Soi Tah Jeen и Kingkaew Soi 9 в Рассаде, остров Сирэ, а также холмы Ранг и То-Сэ в Пхукет-Тауне. Последний из холмов в обиходе уже давно известен как Манки-Хилл.

Как рассказал господин Чоыхорм, до конца мая на Пхукете будет проведено пять общественных слушаний, в ходе которых все желающие смогут высказаться о макаках. В частности, от жителей острова ждут подтверждения или опровержения того, что обезьяны действительно им мешают, а также предложений по решению вопроса. Слушания будут проходить с 9:00 утра до полудня, расписание выглядит следующим образом.

  • 22 мая – Chalerm Phrakiet Rama 9 Hall в Рассаде.

  • 24 мая – Phuket Homeless Centre в Рассаде.

  • 25 мая – Chalerm Sammanakit Hall в храме Wat Charoen Samanakit в Пхукет-Тауне.

  • 27 мая – Chalerm Phrakiet King Kaew Phatthana Hal в Рассаде.

  • 28 мая – Храм Wat Khao Rang на холме Ранг в Пхукет-Тауне.

В ходе встречи 21 мая Понгчарт Чоыхорм раздал представителям прессы опросники, которые будут предлагаться людям для выражения мнения о проблеме макак. Среди прочего жителям Пхукета нужно будет выразить свое отношение к идее переселения макак с нынешним мест обитания (ранее предлагалось вывезти обезьян на подходящий для них остров в пхукетской акватории), а также к идее «мер по контролю рождаемости» для сдерживания роста обезьяньих популяций. Итоги общественных слушаний и сбора мнений при помощи опросников будут озвучены 30 июня.

Также официальные лица объявили, что в местах обитания макак будут установлены дополнительные информационные щиты, предупреждающие, что макаки могут быть агрессивными, а также зачастую проявляют склонность к кражам личных вещей у туристов. Также господин Чоыхорм, что обезьяны могут переносить различные заболевания, и укус макаки может привести к серьезным последствиям.

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