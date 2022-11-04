Жителей Пхукета приглашают пожертвовать на альтернативную дорогу в Патонг

Фонд развития Патонга (Patong Development Foundation) приглашает жителей Пхукета пожертвовать средства на прокладку альтернативной дороги в Патонг, которая будет идти из Кату к вершине холма параллельно обвалившейся основной. Минимум часть маршрута проляжет через землю бизнесмена Причавуда Кисина, являющегося основателем упомянутого фонда и уже спонсировавшего развитие машрута.

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Обращение к жителям Пхукета с призывом пожертвовать на новую дорогу из Кату к вершине холма Кхао-Патонг. Изображение: Patong Development Foundation

Обращение к жителям Пхукета с призывом пожертвовать на новую дорогу из Кату к вершине холма Кхао-Патонг. Изображение: Patong Development Foundation

Обращение к жителям Пхукета с призывом пожертвовать на новую дорогу из Кату к вершине холма Кхао-Патонг. Изображение: Patong Development Foundation

Обращение к жителям Пхукета с призывом пожертвовать на новую дорогу из Кату к вершине холма Кхао-Патонг. Изображение: Patong Development Foundation

Призыв к пожертвованиям на прокладку альтернативной дороги из Кату к вершине холма. был размещен на странице Patong Development Foundation еще на прошлой неделе. Сегодня же его поддержал, опубликовав на своей странице, проект Phuket Info Center, который ведет офис губернатора.

«Поскольку земля [по которой планируется проложить новую дорогу] находится в собственности частного сектора, а не правительства, средства правительства не могут быть использованы для прокладки или ремонта этой дороги. По этой причине частный сектор просит о пожертвованиях на строительство дороги, которая облегчит поездки местному населению и туристам», – говорится в публикации Patong Development Foundation.

Фонд приводит следующие реквизиты для перевода денег:

Account Name: Foundation Patong Development;

Account No.: 837-0-18479-0 ( Krungthai Bank).

Фонд Patong Development Foundation, основанный бизнесменом из Патонга и сыном бывшего мэра Причавудом «Прабом» Кисином, уже сам пожертвовал 300 тыс. бат. Также господин Кисин, который владеет разным туристическим бизнесом, выделил часть своей земли под новый маршрут и, видимо, денежные средства тоже. Кроме того, по словам бизнесмена, к нему в инициативе присоединились и другие предприниматели Патонга.

Альтернативная дорога должна начинаться позади картинга Patong Go-Kart Speedway на Phra Barami Rd. в Кату и вести к храму Chao Pho Suea Shrine на вершине холма. Ее протяженность должна составлять 2,5 км. Работы планируется завершить в двухнедельный срок, после чего маршрут будет открыт для общественного пользования.

Как отметил господин Кисин, прокладка новой дороги критически важна для экономики Патонга, поскольку остров входит в высокий туристический сезон, от которого ожидают оживления деловой активности после продолжительной стагнации во время пандемии коронавируса.

Бизнесмен первым из героев публикаций официальных лиц прямо заявил о том, что Патонг остался без основной дороги непосредственно перед началом высокого сезона и рискует всеми надеждами, которые возлагались на первый посткризисный сезон.

«Патонг не может упустить эту возможность. Высокий сезон этого года – надежда каждого из нас. Создание этой дороги – это как попытка ухватить возможность, которая ускользает. Мы пытаемся вновь вернуть ее в наши руки», – заявил господин Кисин.

Участок основной дороги из Кату в Патонг обвалился в результате дождей 19 октября. Вместе с грунтом вниз по склону холма сползи обе полосы, которые вели к вершине со стороны Кату. Уцелела половина, по которой транспорт двигался вниз от храма Chao Pho Suea Shrine.

По состоянию на 4 ноября на пострадавшем участке разрешено движение мотоциклов в обе стороны и движение легковых машин, пикапов и микроавтобусов по направлению из Патонга в Кату.

Для направляющихся в Патонг водителей (кроме мотоциклистов) доступны маршруты через Карон и Камалу. Все грузовики и автобусы также следуют в Патонг только в объезд.

Власти Пхукета говорят, что ограниченное движение через перевал из Кату в Патонг может быть открыто, если грунт будет достаточно устойчивым, однако ширина уцелевшей проезжей части все равно ограничена. Сейчас же добираться до курорта приходится через пробки, поскольку объедным дорогам пришлось принять на себя нагрузку, к которой они не были готовы. В частности, заторы регулярно возникают возле кольцевой развязки в Чалонге.