Жителей Пхукета попросили не красть бархатцы

Глава районной администрации Таланга Вигром Джаркти обратился к жителям с призывом перестать красть бархатцы, высаженные в преддверии прощания с Рамой IX.

18 Августа 2017 11:34:53

В Таланге высадили бархатцы в знак уважения к Раме IX, но кто-то не удержалcя от соблазна украсть часть из них. Фото: PR Dept

Вигром Джаркти рассказал, что все районные управы Пхукета получили от губернатора провинции распоряжение высадить в общественных местах бархатцы или другие желтые цветы к церемонии Королевской кремации, которая состоится в конце октября.

«В Таланге бархатцы были посажены на разделительной линии Thepkrasattri Rd., но сейчас мы заметили, что некоторые цветы исчезли. Это портит вид клумбы», – посетовал глава Таланга.

«Мы приглашаем людей внести свой вклад в общее дело и помочь ухаживать за бархатцами на главном шоссе острова, чтобы они были в полном цвету ко дню прощания с ушедшим из жизни Королем», – добавил Вигром Джаркти.