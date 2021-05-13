Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Жителей Пхукета начнут прививать вакциной AstraZeneca в июне

Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон объявил о том, что с июня жителей Пхукета будут прививать вакциной AstraZeneca. Первый раунд вакцинации пройдет 7-8 июня.

Новости Пхукета

14 Мая 2021, 09:00 AM
Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон. Фото: PR Phuket

Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон. Фото: PR Phuket

«Зарегистрированные лица в возрасте старше 60 лет получит первые инъекции вакцины AstraZeneca 7-8 июня», – заявил доктор Суконтапон (его слова цитирует PR-служба Пхукета).

Непосредственно сам препарат в количестве 140 тыс. доз прибудет на Пхукет в первых числах июня.

С 13:00 сегодняшнего дня (14 мая) лица старше 60 лет, которые уже зарегистрировались на вакцинацию, смогут выбрать место, день и время прививки.

«В этот раз человек сможет сделать выбор самостоятельно. Но явиться нужно будет именно в назначенное время. Прививаться будут лишь те, кто зарегистрировался. Желающие со стороны приниматься не будут», – заявил директор Vachira Hospital Phuket.

Также на следующей неделе продолжится вакцинация населения китайской вакциной CoronaVac от компании Sinovac. Во вторник, 18 мая, первый укол получат люди из очередного потока вакцинируемых.

Согласно заявлению доктора Суконтапона, Пхукет уже получил 200 тыс. доз вакцины Sinovac для продолжения прививочной кампании. А к концу мая на остров прибудут еще 200 тыс. доз, чтобы сделать второй укол тем, кто уже получил первую дозу (введение второй дозы запланировано на середине июня).

 

 

Have a news tip-off? Click here

Вакцинация иностранцев начнется в июне
На Пхукете запретили ходить в гости и принимать гостей у себя
На Пхукете выявлено 19 новых случаев коронавируса
Три клуба на Пхукете обвиняются в нелегальных вечеринках
Действующие на Пхукете ограничения продлены до конца мая
Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Кату
На Пхукете зарегистрирована первая смерть от COVID в рамках третьей волны
Женщина найдена мертвой в своей машине с предсмертной запиской
Отделение Иммиграционного бюро открылось в Blue Tree Phuket
На Пхукете зафиксировано восемь новых случаев COVID-19
Двое иностранцев оштрафованы за встречу с друзьями у себя дома
На Пхукете зафиксировано 10 новых случаев COVID-19
Больница Chalong Hospital готова возобновить работу
Полиция арестовала мужчину, ограбившего престарелую женщину в храме
Пхукету грозит дефицит палат интенсивной терапии

 

Art-Tec Design
Smarter Energy Solution Phuket
Thai Residential
QSI International School Phuket

 