Жителей Пхукета начнут прививать вакциной AstraZeneca в июне

Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон объявил о том, что с июня жителей Пхукета будут прививать вакциной AstraZeneca. Первый раунд вакцинации пройдет 7-8 июня.

Новости Пхукета

14 Мая 2021, 09:00 AM

Директор больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон. Фото: PR Phuket

«Зарегистрированные лица в возрасте старше 60 лет получит первые инъекции вакцины AstraZeneca 7-8 июня», – заявил доктор Суконтапон (его слова цитирует PR-служба Пхукета).

Непосредственно сам препарат в количестве 140 тыс. доз прибудет на Пхукет в первых числах июня.

С 13:00 сегодняшнего дня (14 мая) лица старше 60 лет, которые уже зарегистрировались на вакцинацию, смогут выбрать место, день и время прививки.

«В этот раз человек сможет сделать выбор самостоятельно. Но явиться нужно будет именно в назначенное время. Прививаться будут лишь те, кто зарегистрировался. Желающие со стороны приниматься не будут», – заявил директор Vachira Hospital Phuket.

Также на следующей неделе продолжится вакцинация населения китайской вакциной CoronaVac от компании Sinovac. Во вторник, 18 мая, первый укол получат люди из очередного потока вакцинируемых.

Согласно заявлению доктора Суконтапона, Пхукет уже получил 200 тыс. доз вакцины Sinovac для продолжения прививочной кампании. А к концу мая на остров прибудут еще 200 тыс. доз, чтобы сделать второй укол тем, кто уже получил первую дозу (введение второй дозы запланировано на середине июня).