Жителей Пхукета из групп риска приглашают привиться от гриппа

Как сообщает страница Phuket Info Center, которую ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел, бесплатные прививки от гриппа делаются по понедельникам в OrBorJor Hosptal с 9:00 до 12:00.
Phuket Info Center приглашает на бесплатную вакцинацию представителей семи групп риска, но не указывает, кто именно входит в соответствующие группы. Также не указано, распространяется ли предложение на иностранцев.
Прививочная кампания будет продолжаться с вплоть до конца августа 2022 года, если запас вакцин не будет израсходован ранее.