Жителей Пхукета из групп риска приглашают привиться от гриппа

Больница административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) приглашает на бесплатную вакцинацию от гриппа лиц из групп риска.

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Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Как сообщает страница Phuket Info Center, которую ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел, бесплатные прививки от гриппа делаются по понедельникам в OrBorJor Hosptal с 9:00 до 12:00.

Phuket Info Center приглашает на бесплатную вакцинацию представителей семи групп риска, но не указывает, кто именно входит в соответствующие группы. Также не указано, распространяется ли предложение на иностранцев.

Прививочная кампания будет продолжаться с вплоть до конца августа 2022 года, если запас вакцин не будет израсходован ранее.