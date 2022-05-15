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Жителей Пхукета из групп риска приглашают привиться от гриппа

Больница административной организации провинции Пхукет (OrBorJor) приглашает на бесплатную вакцинацию от гриппа лиц из групп риска.

Новости Пхукета

16 Мая 2022, 08:00 AM
Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Жителей Пхукета прививают от гриппа по понедельникам с 9:00 до 12:00. Фото: OrBorJor Hospital

Как сообщает страница Phuket Info Center, которую ведет пхукетский офис Министерства внутренних дел, бесплатные прививки от гриппа делаются по понедельникам в OrBorJor Hosptal с 9:00 до 12:00.

Phuket Info Center приглашает на бесплатную вакцинацию представителей семи групп риска, но не указывает, кто именно входит в соответствующие группы. Также не указано, распространяется ли предложение на иностранцев.

Прививочная кампания будет продолжаться с вплоть до конца августа 2022 года, если запас вакцин не будет израсходован ранее.

 

 

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