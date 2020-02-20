Административная организация тамбона Камала (OrBorTor) и муниципалитет Пхукет-Тауна обратились к жителям с просьбой по возможности экономить воду, чтобы имеющихся запасов хватило на максимальный срок.

Новости Пхукета

20 Февраля 2020, 11:22 AM

Жителей Камалы и Пхукет-Тауна просят экономить воду и держать в жилье запасы на случай перебоев. Фото: Kamala OrBorTor

Уведомление OrBorTor Камалы о необходимости экономить воду было опубликовано 18 февраля. Административная организация напомнила, что дефицит воды – ежегодная проблема в сухой сезон, особенно в апреле.

«Для того, чтобы быть готовыми к сухому сезону, мы просим всех расходовать воду экономно и делать запасы на случай отключения водоснабжения», – заявил заместитель главы OrBorTor Камалы Ноппорн Каруна.

«У нас осталось не так уж много воды, поскольку Управление водоснабжения (PWA) поставляет воду в Камалу лишь каждые два дня, а своих ресурсов у нас не осталось», – добавил он.

Господин Каруна отметил, что сотрудники административной организации занимаются поиском новых источников воды. Снабжение районов, страдающих от дефицита воды, осуществляется при помощи автоцистерн. В случае нехватки воды жители могут обратиться к администрации района по телефонам 076-385640 и 076-385789.

Также господин Каруна напомнил, что в сухой сезон возрастает опасность пожаров. Среди прочего замглавы OrBorTor попросил жителей тамбона воздержаться от сжигания мусора.

Муниципалитет Пхукет-Тауна обратился к жителям с просьбой экономно расходовать воду и иметь резервные запасы на случай перебоев 17 февраля. Муниципалитет также отметил, что некоторые районы уже сейчас могут испытывать проблемы с централизованным водоснабжением. Сообщить о перебоях и заказать доставку воды можно по телефонам 076-211111 и 1132. Ранее муниципалитет Пхукет-Тауна также сообщал о том, что в целях экономии воды напор в трубах ежедневно снижается с 9:00 ура до 17:00 дня и с 22:00 вечера до 5:00 утра.