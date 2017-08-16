Жителей Бангкока будут премировать за сообщения о нарушениях на улицах

Мэрия Бангкока официально дала старт кампании по премированию добровольных информаторов, которые будут сообщать о нарушениях на улицах.

16 Августа 2017 09:49:14

Генерал Амнуай Ниммано объявил о старте новой кампании за чистоту и порядок на улицах Бангкока. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

О старте кампании объявил на пресс-конференции 15 августа заместитель губернатора Бангкока Амнуай Ниммано, который и анонсировал инициативу в апреле. Как заявил генерал-лейтенант Ниммано, разработка всех необходимых документов завершена, и теперь – четыре месяца спустя – новая политика мэрии вступила в силу. Распоряжение об этом уже подписано губернатором Асвином Кванмуангом. Государственная Royal Gazette опубликовала документ в пятницу, 11 августа.

Власти Бангкока призывают жителей города сообщать о таких нарушениях как езда на мотоциклах по тротуарам, выбрасывание мусора вне отведенных мест, нелегальная уличная торговля, самовольное размещение рекламы в общественных местах. За каждое сообщение мэрия будет премировать информатора половиной от суммы штрафа, который выпишут нарушителю. При этом, как пишет Banagkok Post, за некоторые нарушения Закон о поддержании общественного порядка и санитарии от 1992 года предусматривает штрафы в размере до 10 тыс. бат (ранее газета писала о 5 тыс. бат).

Подать сообщение о замеченном нарушении можно по горячей линии Департамента городского правопорядка 02-465-6644, по обычной почте на адрес ведомства (его можно найти на www.bangkok.go.th/citylaw), по эл. почте citylaw_bma@hotmail.com, через страницу департамента в Facebook, в группе line.me/R/ti/g/MN4UVW0C2 в мессенджере Line или лично городским инспекторам (тетсакитам) в одной из 50 районных управ.

Факт нарушения должен быть документально подтвержден фото- или видеосъемкой. Также необходимо точно указать время и место, где было зафиксировано нарушение. В случае с ездой на мотоциклах по тротуарам требуется сфотографировать номерные знаки транспортного средства, пояснил генерал Ниммано.

Если на основании предоставленных сведений нарушитель будет оштрафован, информатору полагается премия в размере 50% от суммы штрафа, которую можно получить в районной управе в течение 60 дней после передачи информации. Невостребованные премии будут направляться в городской бюджет. Информаторам гарантируется анонимность.

«Я верю, что хорошие граждане примут участие в реализации этого закона. Он является частью программы мэрии по наведению порядка на улицах, которая предусматривает участие граждан. Жители города станут глазами и ушами администрации», – заявил на пресс-конференции генерал Ниммано.