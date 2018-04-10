Житель Вичита расстрелял соседей из-за громко лаявшей собаки

Шеф полиции Пхукета Тирапхон Тхипджарон озвучил предполагаемый мотив стрелка из Вичита, открывшего огонь по соседям вечером 9 апреля.

10 Апреля 2018 17:31:50

В отношении Панпакорна Суваннарит из Вичита возбуждено дело о ношении оружия в общественном месте и покушении на убийство. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Как заявил генерал-майор Тхипджарон, подозреваемого – 36-летнего Панпакорна Суваннарита – вывела из себя лаявшая соседская собака. Сперва он потребовал от соседей, чтобы они утихомирили пса, а затем вернулся в их дом с пистолетом и открыл огонь, ранив трех человек. После этого Панпакорн Суваннарит скрылся с места событий. Задержать его полицейским пока не удалось.

В настоящий момент жертвы Панпакорна Суваннарита – 42-летний Сомчай Киеингчан, его 43-летняя супруга Урарат и 20-летний сын Тханават – находятся в больнице Vachira Hospital Phuket.

Информация о состоянии двух старших членов семьи отсутствует (ранее сообщалось, что они находятся в отделении интенсивной терапии). При этом их сын, который, по словам генерала Тхипджарона и вызвал полицию, уже достаточно оправился, чтобы дать показания в устной форме.

В отношении Панпакорна Суваннарит возбуждено дело о ношении оружия в общественном месте и покушении на убийство.