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Житель Таланга утонул в местном озере

Спасатели Kusoldharm Foundation нашли тело 55-летнего жителя Таланга по имени Кханонг Тхавиввонг Сунтхорн, отправившегося за грибами 22 мая и не вернувшегося домой. Мужчина утонул в одном из водоемов у пляжа Май-Кхао.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Мая 2022, 10:00 AM
В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

В озере у пляжа Май-Кхао нашли труп мужчины, не вернувшегося домой после утреннего похода по грибы. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о пропаже человека поступило в полицейский участок Таланга около 16:30 воскресенья, 22 мая. О пропавшем и, возможно, погибшем господине Сунтхорне в полицию сообщил местный житель Олин Маливан. Он сразу уточнил, что имеются опасения, что мужчина мог утонуть, поскольку его мотоцикл и обувь обнаружили на берегу озера, а самого его нигде не было.

Приехав к указанному водоему полицейские действительно увидели припаркованный на берегу саленг господина (мотоцикла) Сунтхорна, а у самой кромки воды находились его шлепанцы. Сын погибшего – 23-летний Джаяват – рассказал, что отец ежедневно уходил за грибами в районе 6:00, но обычно не задерживался позже 8:00. В этот раз мужчина не вернулся вовремя, так что его семья отправилась на поиски и обнаружила мотоцикл и обувь.

Для обследования водоема были привлечены дайверы Kusoldharm Foundation. После двух часов поисков они нашли тело мужчины в воде, где глубина составляла порядка 3 м. Мужчина был одет в шорты, рубашки или футболки на нем не было. В настоящий момент неизвестно, зачем мужчина отправился в воду.

Полиция не обнаружила следов борьбы или других улик, которые указывали бы на насильственную природу смерти. Тело доставили в морг больницы Thalang Hospital, сейчас полиция ожидает заключения медиков о причине смерти.

 

 

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