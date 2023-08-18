Житель Таланга получил предупреждение за проникновение в чужой дом с ребенком

Полиция Таланга вынесла предупреждение жителю одного из поселков Срисунтхорна в связи с жалобами соседей на проникновение в их жилье и употребление наркотиков. Полицейские застали мужчину когда он выбирался из соседского дома, куда залез, чтобы «сводить в душ» свою двухлетнюю дочку. От ареста тайца спас именно ребенок, хотя в его собственному доме полиция нашла приспособления для употребления наркотиков.

Иккапоп Тхонгтуб

Официальные лица из муниципалитета Срисунтхорна и окружной управы Таланга были вызваны в неназванный поселок в Срисунтхорне в середине дня 16 августа. Обратившиеся к властям жители заявили, что не могут справиться с соседом, который регулярно проникает в чужое жилье, берет чужие вещи без спроса и, видимо, употребляет наркотики.

Когда официальные лица прибыли по указанному адресу, беспокойный житель поселка как раз находился в чужом доме, куда решил сводить двухлетнюю дочь, чтобы она приняла душ. Во всяком случае, такой мотив озвучил сам мужчина. Необходимость перелазить с ребенком через забор его не смутила.

Следом на место событий приехали полицейские из участка Таланга. Осмотрев жилье самого мужчины, они обнаружили там приспособления для приема наркотиков, но самих запрещенных препаратов найдено не было.

В итоге официальным лицам пришлось решать, что делать с мужчиной, против которого были все улики в незаконном проникновении в чужое жилье и употреблении наркотиков, но который все же никому не причинил вреда и находился с ребенком. В итоге мужчине было вынесено письменное предупреждение, а его соседям порекомендовали подать заявление о незаконном проникновении.

Официальные лица подтвердили, что мужчина жил в том же поселке с «супругой» (возможно, без регистрации брака). Однако в сообщении не указывается, где она была в момент самого инцидента, закончившегося приездом полиции. От обращения в социальные службы муниципалитет и полиция тоже пока воздержались.

Обычной практикой полиции при выявлении употребления (без хранения) наркотиков является отправка человека на реабилитацию. При этом государственный центр реабилитации наркозависимых находится в том же тамбоне Срисунтхорн, где произошел описанный выше инцидент.