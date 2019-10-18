Житель Таланга найден мертвым у своего дома, полиция предполагает самоубийство

Полиция пока не завершила расследование обстоятельств смерти 39-летнего Сомйота Яймыанга, но предполагает, что мужчина покончил с собой на фоне проблем со здоровьем.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Октября 2019, 02:06 PM

Фото: Полиция Таланга

Сообщение о смерти 39-летнего жителя поселка Пхрусомпан поступило в полицию Таланга вечером 17 октября. О смерти мужчины сообщила его жена, которая вернулась домой и обнаружила супруга повесившимся на заборе у собственного дома. Женщина, имя которой в полицейском отчете не указано, попыталась вернуть его в сознание, но это ей не удалось.

В полиции полагают, что Сомйот Яймыанг покончил с собой на фоне проблем со здоровьем (у мужчины начали отказывать руки и ноги). Следов борьбы или других признаков насильственной смерти сотрудники правоохранительных органов не обнаружили. В настоящий момент следователи ожидают медицинского заключения из больницы Thalang Hospital.

Одновременно продолжается выяснение обстоятельств смерти 52-летнего жителя Най-Янга Йингйода Буссабонга. Вечером 16 октября мужчина не вышел на работу, о чем наниматель сообщил его дочери. Женщина отправилась в дом отца и обнаружила того лежащим на полу лицом вниз без признаков жизни. У мужчины была рассечена левая бровь и порезан подбородок, левый глаз заплыл синяком. Тело в настоящий момент находится в больнице Thalang Hospital, причина смерти устанавливается.