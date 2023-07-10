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Житель Таланга арестован за пьяную стрельбу в жилом районе

Полиция Таланга арестовала местного жителя за стрельбу в воздух в общественном месте и вождение в пьяном виде. Нетрезвый мужчина решил при помощи винтовки выразить свое возмущение поведением соседей, регулярно выбрасывавших мусор рядом с его домом, находящимся за забором поселка Supalai Essence. Проблема известна многим людям, живущим рядом с приличными поселками, но полиция все же сочла стрельбу слишком радикальным методом решения проблемы.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Июля 2023, 12:30 PM
Прамуан Хонгсири с винтовкой в полиции. Фото: Thalang Police

Прамуан Хонгсири с винтовкой в полиции. Фото: Thalang Police

Сообщение о стрельбе «за поселком Supalai Essence в третьем мубане Сриунтхорна» (чуть западнее Памятника Героиням) поступило в полицию Таланга примерно в 22:18 вечера 9 июля. Полицейский наряд прибыл на место событий как раз в тот момент, когда оттуда выезжал черный пикап Isuzu, который сотрудники полиции и остановили.

За рулем автомобиля находился 46-летний Прамуан Хонгсири, зарегистрированный в том же третьем мубане Сриунтхорна. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, в кабине автомобиля лежала винтовка CZ в чехле, а также 55 патронов .22 калибра к ней.

Господин Хонгсири признался, что стрелял именно он. Мужчина рассказал, что его дом находится с обратно стороны внешней ограды поселка, в результате чего он регулярно обнаруживает рядом с жилье мусор, который жильцы приличного поселка затрудняются довезти до мусорки. В итого вечером 9 июля, находясь в пьяном виде, господин Хонгсири взял винтовку и несколько раз выстрелил в воздух, а также бросил несколько камней в дома за забором.

Полиция сообщила мужчине, что арестовывает его по обвинениям в стрельбе в общественном месте и вождении в пьяном виде. Винтовка у господина Хонгсири была официально зарегистрированной.

 

 

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