The Phuket News
EPL Prediction Competition 2018-2019
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Житель Самут-Пракана застрелил соседа за отказ сделать музыку потише

Полиция провинции Самут-Пракан задержала 38-летнего Сомбуна Ноккхао, застрелившего своего соседа из-за слишком громкой музыки.

Новости Пхукета

14 Августа 2018 15:04:05

Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post
Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Полиция получила сообщение об убийстве в тамбоне Банг-Пхли провинции Самут-Пракан около 21:30 понедельника, 13 августа. Как пишет Bangkok Post, убийство произошло на бытовой почве – местный житель застрелил соседа за то, что тот отказался убавить громкости музыки.

Согласно сообщению Bangkok Post, 20-летний Чайват Йотхапхакди с двумя друзьями проводил время у входа в жилой комплекс, слушая музыку из стереосистемы пикапа. Его сосед – 38-летний Сомбун Ноккхао – сперва попросил убавить громкость, а после отказа поднялся в квартиру, взял револьвер .22 калибра, вернулся к пикапу и выстрелом в голову в упор убил молодого человека. После этого Сомбун Ноккхао вернулся к себе домой, где его и задержала прибывшая по вызову полиция.

Сомбуну Ноккхао были предъявлены обвинения по трем статьям: убийство, незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное ношение огнестрельного оружия в общественном месте.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
Жительницу Таиланда задержали за распространение «сепаратистских футболок»
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Организаторы триатлона в Лагуне начали прием заявок от участников
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
Panwa House: Тайская кухня в старинном особняке на мысе Панва
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Ходят ли минивэны из Пхукет-Тауна в Патонг?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Купить билет
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
Желтые страницы Пхукета
Клубы, бары and пабы
Рестораны
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2018 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.