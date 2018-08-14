Житель Самут-Пракана застрелил соседа за отказ сделать музыку потише

Полиция провинции Самут-Пракан задержала 38-летнего Сомбуна Ноккхао, застрелившего своего соседа из-за слишком громкой музыки.

14 Августа 2018 15:04:05

Фото: Sutthiwit Chayutworakan / Bangkok Post

Полиция получила сообщение об убийстве в тамбоне Банг-Пхли провинции Самут-Пракан около 21:30 понедельника, 13 августа. Как пишет Bangkok Post, убийство произошло на бытовой почве – местный житель застрелил соседа за то, что тот отказался убавить громкости музыки.

Согласно сообщению Bangkok Post, 20-летний Чайват Йотхапхакди с двумя друзьями проводил время у входа в жилой комплекс, слушая музыку из стереосистемы пикапа. Его сосед – 38-летний Сомбун Ноккхао – сперва попросил убавить громкость, а после отказа поднялся в квартиру, взял револьвер .22 калибра, вернулся к пикапу и выстрелом в голову в упор убил молодого человека. После этого Сомбун Ноккхао вернулся к себе домой, где его и задержала прибывшая по вызову полиция.

Сомбуну Ноккхао были предъявлены обвинения по трем статьям: убийство, незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное ношение огнестрельного оружия в общественном месте.