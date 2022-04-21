Житель Раваи решил привлечь внимание властей к странностям в уборке улиц

Власти тамбона Раваи прилагают заметные усилия к тому, чтобы поддерживать туристические места района в чистоте, однако не везде это удается. Как рассказал The Phuket News один из местных жителей, уличные уборщики ежедневно собирают опавшие листья в районе Най-Харна, но почему-то игнорируют пластиковые бутылки, лотки от еды и другой мусор. Жалоба прозвучала на фоне подготовки Пхукета к проведению ряда крупных международных событий и постоянных заявлений о том, что остров должен показывать миру, что он по-прежнему является курортом мирового класса, который достоин поездок.

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По некой причине, во время уборки в районе Най-Харна муниципальные работники собирают листья, но игнорируют пластиковый мусор.

По некой причине, во время уборки в районе Най-Харна муниципальные работники собирают листья, но игнорируют пластиковый мусор.

По некой причине, во время уборки в районе Най-Харна муниципальные работники собирают листья, но игнорируют пластиковый мусор.

По некой причине, во время уборки в районе Най-Харна муниципальные работники собирают листья, но игнорируют пластиковый мусор.

По некой причине, во время уборки в районе Най-Харна муниципальные работники собирают листья, но игнорируют пластиковый мусор.

По некой причине, во время уборки в районе Най-Харна муниципальные работники собирают листья, но игнорируют пластиковый мусор.

По некой причине, во время уборки в районе Най-Харна муниципальные работники собирают листья, но игнорируют пластиковый мусор.

По некой причине, во время уборки в районе Най-Харна муниципальные работники собирают листья, но игнорируют пластиковый мусор.

Привлечь внимание к проблеме мусора в Раваи решил один из экспатов, живущий неподалеку от Най-Харна уже десять лет. В письме в редакцию The Phuket News от отметил, что районный муниципалитет в последние годы увеличил усилия, направленные на поддержание чистоты, за что достоит похвалы.

«Однако сердце разрывается, а глаза отказываются верить, когда видишь, как уборщики изо дня в день проводят часы, собирая листья на пляже, пешеходных дорожках и проезжей части, тогда как пластиковые бутылки и мусор остаются лежать нетронутыми», – рассказал он, сопроводив свои слова фотографиями.

«Я не могу понять логику муниципалитета, отдающего приоритет уборки листьев с дорог и тротуаров, а не пластиковым бутылкам и мусору, которые не только портят красоту этого места, но и неизбежно оказываются в океане в конце своего пути. Муниципалитет направляет большие ресурсы на уборки, но, определенно, ни о какой эффективности и продуктивности нет речи, когда самый настоящий мусор просто игнорируется. Может быть, уборка мусора в течение часа или два в день не будет напрасной?» – задал вопрос житель района.

Риторический вопрос прозвучал как раз в тот момент, когда Пхукет должен усиленно готовиться к приему гостей первой за два года туристической ярмарки Thailand Travel Mart 2022. Также остров должен принять ряд событий на полях встречи представителей АРЕС и претендует на право проведения Всемирной специализированной выставки.

Выступая на совещании по подготовке к TTM+ 2022, вице-губернатор Пичет Панапонг подчеркивал, что участники мероприятия будут свободно перемещаться по территории провинции, оценивая качество туристических достопримечательностей и услуг.

«Цель Пхукета как принимающей TTM+ 2022 стороны – продвигать идею готовности острова встречать гостей, быть первоклассным курортом и играть важную роль в развитии туристической отрасли Таиланда», – говорил вице-губернатор.

В свою очередь глава провинции Наронг Вунсиеу ранее в этом году выступил с инициативой по привлечению к уборке острова безработных, которые нуждаются в заработке и согласны на подобный труд. Предложение губернатора предполагает привлечение финансирования из Бангкока, чтобы оплачивать труд этих уборщиков, однако некоторые местные муниципалитеты уже реализуют аналогичные программы за свой собственный счет. В частности, таким образом дают работу нуждающимся в Кату. Сейчас минимальный размер оплаты труда на Пхукете составляет 336 бат в день. Показатель варьируется от провинции к провинции в зависимости от «стоимости жизни в конкретных регионах страны».