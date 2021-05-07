Житель Раваи арестован за хранение наркотиков

Полиция Чалонга во главе с майором Пху-Эком Мусикавонгом провела антинаркотический рейд в Раваи, в ходе которого изъяла и местного жителя свыше 800 г кристаллического метамфетамина.

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Согласно полицейскому отчету, информация о предполагаемом наркоторговцев была получена «по наводке». Выехав по адресу проживания подозреваемого, полицейские обнаружили его неподалеку от своего дома, причем вел он себя подозрительно.

В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили 873,64 г кристаллического метамфетамина, приспособления для употребления наркотиков и электронные весы.

Владелец дома – 28-летний Тхаватчай Тантитханутхонг – сознался, что занимался дистрибуцией наркотиков, получая 8-9 тыс. бат за распространение 1 кг кристаллического метамфетамина, говорится в отчете полиции.

Тхаватчаю Тантитханутхонгу были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств первой категории с целью продажи.