Мужчина из Рассады совершил убийство знакомой женщины, после чего покончил с собой в буддистском храме в Пхукет-Тауне. Как сообщили полиции первые опрошенные свидетели, конфликт мог произойти из-за торговли наркотиками, в которой якобы были замешаны оба погибших.

Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады покончил с собой после совершения убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады покончил с собой после совершения убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады покончил с собой после совершения убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Рассады покончил с собой после совершения убийства. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Капитан Удом Петчарат из полиции Пхукет-Тауна получил вызов в храм Wat Saen Suk около 16:30 среды, 3 июня. Позвонившую в полицию люди сообщили, что услышали выстрел из огнестрельного оружия, а затем обнаружили тело мужчины со смертельной раной головы.

Самоубийца был опознан как 42-летний Тханет Чуйсод из Рассады. Рядом с правой рукой мужчины полицейские обнаружили револьвер с забрызганным кровью стволом. В барабане оружия находились пять стреляных гильз и один не израсходованный патрон. Еще 10 патронов нашлись в кармане шорт господина Чуйсода.

Капитан Петчарат рассказал, что ранее в тот же день полиция получила вызов в небольшое кафе на Suthat Rd Soi 10, где была застрелена 27-летняя Супхаттра Суванвон. В стрелке опознали господина Чуйсода.

По словам очевидцев мужчина подъехал к кафе на мотоцикле, произвел несколько выстрелов в госпожу Суванвон, после чего скрылся с места событий. От полученных трех огнестрельных ранений женщина скончалась.

Опрошенные свидетели заявили, что господин Чуйсод и госпожа Суванвон вместе занимались торговлей наркотиками и недавно поссорились. Также господина Чуйсода задерживали за нарушение комендантского часа.

Следственные мероприятия продолжаются.