Житель провинции Пханг-Нга арестован за кражу телефонных кабелей

Чатуронг Бхумламнао был арестован 20 сентября в своем доме в тамбоне Лампи. Арест был произведен в присутствии полиции Вичита и представителей телекоммуникационной компании ТОТ, которые и подали заявление о кражах.
Полиция Вичита установила, что серия краж была совершена двумя подозреваемыми. По итогам расследования полицейские обратились в суд за ордером на арест по обвинению в совершении краж группой лиц с использованием транспортного средства.
На допросе господин Бхумламнао сознался в совершении преступления. Он сообщил, что украденные провода обжигались, чтобы избавиться от изоляции, а сам метал затем сдавался в пункт приема вторсырья.
Имя сообщника господина Бхумламнао полиция не раскрыла.