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Житель провинции Пханг-Нга арестован за кражу телефонных кабелей

Полиция провинции Пханг-Нга арестовала местного жителя, объявленного в розыск за серию краж телефонных кабелей на Пхукете.

Иккапоп Тхонгтуб

21 Сентября 2021, 05:30 PM
Фото: Полиция Вичита

Фото: Полиция Вичита

Чатуронг Бхумламнао был арестован 20 сентября в своем доме в тамбоне Лампи. Арест был произведен в присутствии полиции Вичита и представителей телекоммуникационной компании ТОТ, которые и подали заявление о кражах.

Полиция Вичита установила, что серия краж была совершена двумя подозреваемыми. По итогам расследования полицейские обратились в суд за ордером на арест по обвинению в совершении краж группой лиц с использованием транспортного средства.

На допросе господин Бхумламнао сознался в совершении преступления. Он сообщил, что украденные провода обжигались, чтобы избавиться от изоляции, а сам метал затем сдавался в пункт приема вторсырья.

Имя сообщника господина Бхумламнао полиция не раскрыла.


 

 

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