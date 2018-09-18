Житель Пхукета застрелен при попытке уйти от полицейской погони

Драматические события развернулись на Пхукете в ночь с 17 на 18 сентября, когда местная полиция оказалась вовлечена в продолжительную погоню за водителем пикапа, не остановившимся для проверки документов. Когда автомобиль подозреваемого удалось остановить, тот достал оружие и был застрелен полицейскими.

18 Сентября 2018 14:09:19

Как выяснили The Phuket News и «Новости Пхукета», погоня за 29-летним местным жителем Читнупонгом Кхерджаном началась после того, как он проигнорировал требование остановиться на полицейском чекпоинте в районе Soi Siangtai на Thepkasattri Rd. Серый пикап Isuzu D-Max под управлением Читнупонга пролетел через чекпоинт и продолжил движение в северном направлении, а полиция начала преследование.

В районе магазина SuperCheap на Thepkasattri Rd. пикап Читнупонга столкнулся с другим транспортным средством, но не остановился, даже когда полиция открыла огонь по его автомобилю.

Читнупонг продолжил движение по Thepkasattri Rd. в сторону Кольца Героинь, а там свернул налево и по Srisoonthon Rd. направился в сторону Чернг-Талей и Банг-Тао.

Преследовавшие Читнупонга полицейские по рации запросили помощь у коллег из Чернг-Талей, и тем удалось перехватить подозреваемого и прижать его пикап к обочине у небольшого ресторана Tonhorm.

Согласно полицейскому отчету, когда перехватившая Читнупонга группа выбежала из своего пикапа, тот достал оружие. Полицейские открыли огонь на поражение, полученные мужчиной ранения оказались фатальными.

В пикапе Читнупонга, согласно заявлению полиции, был найден заряженный револьвер .357 калибра, также заряженный самодельный пистолет .38 калибра и еще 11 патронов калибров .45 и .357.