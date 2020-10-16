Житель Пхукета захватил заложников в Срисунтхорне

Полиция и официальные лица смогли заставить сдаться вооруженного мужчину, захватившего заложников в Срисунтхорне вечером 14 октября.

Иккапоп Тхонгтуб

16 Октября 2020, 11:51 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Драматические события в Срисунтхорне начали развиваться после того, как полицейские попытались досмотреть 33-летнего Прасита Тхептхонга. Мужчина отказался от досмотра, достал пистолет, после чего спрятался в мотомастерской на Khao Lan – Bang Jo Rd., где взял в заложники 54-летнюю Сутхасини Тхуммакорн и 51-летнего Джаруна Тудамрианг.

Сотрудники полиции не решили идти на штурм. Вместо этого они оцепили здание и вступили в переговоры с господином Тхептхонгом. К переговорам затем подключились губернатор Наронг Вунсиеу, глава тамбона Срисунтхорн Воравут Сонгйот, а также мать и сестра подозреваемого. В итоге около 20:30 тот сложился оружие и передал себя в руки полиции.

По итогам инцидента господину Тхептхонгу были предъявлены обвинения по следующим статьям: покушение на убийство сотрудника полиции при исполнении оным служебных обязанностей, оказание сопротивления сотруднику полиции при исполнении оным служебных обязанностей, незаконное лишение свободы других лиц, незаконное хранение огнестрельного оружия и незаконное ношение оружия в общественном месте.

Полицейские так и не объяснили, на каком основании они изначально планировали досмотреть господина Тхептхонга, однако в одном из первых сообщений с места событий мужчина именовался подозреваемым в незаконном обороте наркотиков.