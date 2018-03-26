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Житель Пхукета задержан за угон машины своего работодателя

Полиция задержала мужчину, который, по версии следствия, угнал машину своего работодателя, а на следующий день явился на работу как ни в чем не бывало.

Иккапоп Тхонгтуб

26 Марта 2018 15:11:21

Фото: Полиция Чалонга
Фото: Полиция Чалонга

В субботу. 24 марта, пхукетская полиция задержала местного жителя Тавана Прапана за угон автомобиля Toyota Vios, принадлежащего начальнику своему работодателю, некому Ваннангаму Инчуаю.

Как рассказал шеф полиции Чалонга полковник Пакайод Танонгсак, Ваннангай Инчуай подал заявление об угоне автомобиля после полуночи 24 марта. Проверив записи с камер видеонаблюдения, полицейские отследили перемещения украденного автомобиля и нашли его на Soi Bang Rae в Чалонге.

«На записях с камер видно, как Таван едет на чужой машине, а затем бросает ее на улице. Затем к нему подъезжает на мотоцикле женщина и забирает его», – рассказал полковник Танонгсак.

«На следующий день Таван вернулся на работу к господину Инчуаю, где и был арестован», – заявил полковник. Личность сообщницы Тавана также уже установлена. Ей оказалась некая Рунгтиву Тэнгтонг.

Офицер не уточнил, была ли арестована госпожа Тэнгтонг, однако указал, что обвинения в угоне были предъявлены обоим. Возможный мотив задержанных полковник не прокомментировал.

 

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