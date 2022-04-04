Житель Пхукета выиграл 18 млн бат в лотерею и получил выигрыш наличными

Житель тамбона Рассада Пануват Сантипитак стал на 18 млн бат богаче. 1 апреля мужчина узнал, что выиграл главный приз тайской лотереи сразу по трем билетам, а на следующий день получил всю сумму наличными от организаторов.

Иккапоп Тхонгтуб

Господин Сантипитак из поселка No Sai Thong Village рассказал, что, как обычно, выбирал билет с таким расчетом, чтобы на нем были те же цифры, что и на номерных знаках его автомобиля – 8618. В этот раз его выбор пал на билет 970618, который и оказался выигрышным, а господин Сантипитак купил таких билетов сразу три.

38-летний мужчина рассказал, что удача улыбнулась ему вовремя. Несколько лет назад он попал в большие долги (на сумму близкую к 10 млн бат) и для того, чтобы расплатиться, был вынужден браться за любую работу: заниматься доставкой еды и стиркой вещей, торговать на рынке. Неожиданные 18 млн появились, когда он почти расплатился с долгами, но какую-то сумму еще оставалось выплатить.

По словам господина Сантипитака, несмотря на долги, он продолжал регулярно покупать по два-три лотерейных билета Lottery Plus, а также в прошлом году приобрел новый пикап, получивший при регистрации номерные знаки 8618, которые принесли удачу. Мужчина не пояснил, как это соотносится с большими долгами и необходимостью браться за любую работу, чтобы их выплатить.

Деньги были доставлены к дому господина Сантипитака организаторами лотереи на красной Ferrari в субботу, 2 апреля. Также мужчине вручили сами бумажные билеты, поскольку победитель приобрел свои в электронном виде. Пачки наличных денег господин Сантипитак получал в компании многочисленных друзей и родственником, которые пришли поздравить его.

Господин Сантипитак отметил, что после покупки лотерейных билетов посетил несколько храмов, включая храм Wat Ta Khai Nakhon Si Thammarat в Накхон-Сри-Тхаммарате и Wat Phra That Doi Kham в Чианг-Мае, чтобы «выразить уважение» Тхао Ветсувану. Житель Пхукета не уточнил, специально он ездил в Накхон-Сри-Тхаммарат и Чианг-Май для посещения храмов или просто был в этих провинциях по каким-то делам.

Житель Пхукета пояснил, что он один из многих, кто покупает лотерейные билеты с цифрами, «которые связаны с чем-то личным или имеют особое значение или смысл» для них. Впрочем, он не указал, какое именно значение лично для него имеет купленный в прошлом году пикап.

«Я регулярно покупаю билеты с теми же цифрами, что на номерных знаков моей машины, а потом просто надеюсь и мечтаю. В этот раз, впрочем, удача была на моей стороне – я вытащил выигрышные номера», – заявил он.

На вопрос о том, что он будет делать с выигрышем, господин Сантипитак заявил, что планирует построить дом получше для себя и своей семьи. Он подчеркнул, что будет разумно тратить и не станет разбазаривать деньги на ненужные вещи, потому что выучил урок, когда попал в крупные долги.