Житель Пхукета выиграл 12 млн бат в лотерею

Житель тамбона Тхепкрасаттри по имени Сринуай явился в полицейский участок Таланга вечером 16 ноября и попросил полицию зарегистрировать наличие у него двух билетов тайской государственной лотереи, которые только что выиграли по 6 млн бат каждый.
Многие жители Таиланда используют регистрацию выигрыша в полиции как метод страховки при выигрыше в лотерею. Лейтенант полиции Понгпипат Кхамчомпху внес соответствующую запись в журнал.
Господин Сринуай рассказал, что приобрел билеты утром 13 ноября у распространителя, торговавшего буквально через дорогу от полицейского участка Таланга. Полиция не пояснила, как он выбирал комбинацию цифр, но счастливым в итоге оказался номер 121789*.
Один из знакомых мужчины также сообщил, что внезапный выигрыш пришелся очень вовремя, поскольку господин Сринуай должен был вот-вот лишиться дома из-за долгов.
*Дополнительные фото, полученные «Новостями Пхукета» позже, показывают, что две последние цифры на билете господина Сринуая совпадают с двумя последними цифрами на номерах его пикапа. Таким образом можно предположить, что мужчина надеялся на два раза по 2 тыс. бат в случае удачи. Получилось несколько больше.