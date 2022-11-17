Житель Пхукета выиграл 12 млн бат в лотерею

Вчерашний розыгрыш тайской национальной лотереи принес удачу 56-летнему жителю Пхукета, который рисковал остаться без дома из-за долгов, но внезапно выиграл 12 млн бат.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Ноября 2022, 02:51 PM

Житель Таланга по имени Сринуай выиграл 12 млн бат в лотерею. Фото: Полиция Таланга

Житель тамбона Тхепкрасаттри по имени Сринуай явился в полицейский участок Таланга вечером 16 ноября и попросил полицию зарегистрировать наличие у него двух билетов тайской государственной лотереи, которые только что выиграли по 6 млн бат каждый.

Многие жители Таиланда используют регистрацию выигрыша в полиции как метод страховки при выигрыше в лотерею. Лейтенант полиции Понгпипат Кхамчомпху внес соответствующую запись в журнал.

Господин Сринуай рассказал, что приобрел билеты утром 13 ноября у распространителя, торговавшего буквально через дорогу от полицейского участка Таланга. Полиция не пояснила, как он выбирал комбинацию цифр, но счастливым в итоге оказался номер 121789*.

Один из знакомых мужчины также сообщил, что внезапный выигрыш пришелся очень вовремя, поскольку господин Сринуай должен был вот-вот лишиться дома из-за долгов.

*Дополнительные фото, полученные «Новостями Пхукета» позже, показывают, что две последние цифры на билете господина Сринуая совпадают с двумя последними цифрами на номерах его пикапа. Таким образом можно предположить, что мужчина надеялся на два раза по 2 тыс. бат в случае удачи. Получилось несколько больше.