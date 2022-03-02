Житель Пхукета ударил себя ножом в живот в состоянии алкогольной абстиненции

Около 19:10 вечера понедельника, 1 марта, в полицию Таланга поступило сообщение, что житель Soi Na Nuea в тамбоне Паклок ударил себя ножом в живот и истекает кровью.
Прибыв по указанному адресу, полицейские и спасатели обнаружили 45-летнего Пиявата Хонгбута лежащим на деревянной кровати. Из живота мужчины торчал 30-сантиметровый нож, рана обильно кровоточила.
Пострадавшего со всеми мерами предосторожности доставили в больницу Thalang Hospital для оказания помощи. Информация о его состоянии отсутствует.
Сосед господина Хонгбута – 59-летний Бунтхонг Джомпан – рассказал, что у мужчины были серьезные проблемы с алкоголем. Родственники несколько раз пытались вмешаться и возили его в больницу, но от зависимости господин Хонгбут не избавился. А недавно решил попробовать резко бросить пить. В течение последних трех дней он вел себя странно.
«Я думаю, сегодня симптомы синдрома отмены у Пиявата стали настолько серьезными, что он ударил себя ножом», – заявил сосед.
В настоящий момент неизвестно, пытался ли мужчина сознательно покончить с собой и вообще отдавал ли себе отчет в своих действиях.