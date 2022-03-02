Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Житель Пхукета ударил себя ножом в живот в состоянии алкогольной абстиненции

На Пхукете госпитализировали местного жителя, нанесшего себе удар ножом в живот на фоне синдрома отмены после резкого отказа от употребления алкоголя. Один из соседей потерпевшего сообщил, что тот давно страдал от алкоголизма.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Марта 2022, 10:00 AM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 19:10 вечера понедельника, 1 марта, в полицию Таланга поступило сообщение, что житель Soi Na Nuea в тамбоне Паклок ударил себя ножом в живот и истекает кровью.

Прибыв по указанному адресу, полицейские и спасатели обнаружили 45-летнего Пиявата Хонгбута лежащим на деревянной кровати. Из живота мужчины торчал 30-сантиметровый нож, рана обильно кровоточила.

Пострадавшего со всеми мерами предосторожности доставили в больницу Thalang Hospital для оказания помощи. Информация о его состоянии отсутствует.

Сосед господина Хонгбута – 59-летний Бунтхонг Джомпан – рассказал, что у мужчины были серьезные проблемы с алкоголем. Родственники несколько раз пытались вмешаться и возили его в больницу, но от зависимости господин Хонгбут не избавился. А недавно решил попробовать резко бросить пить. В течение последних трех дней он вел себя странно.

«Я думаю, сегодня симптомы синдрома отмены у Пиявата стали настолько серьезными, что он ударил себя ножом», – заявил сосед.

В настоящий момент неизвестно, пытался ли мужчина сознательно покончить с собой и вообще отдавал ли себе отчет в своих действиях.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Минздрав не исключает 100 тыс. заражений COVID-19 к Сонгкрану
Новая антивоенная акция прошла на Пхукете
Vachira Hospital начинает мартовский раунд вакцинации без записи
Метамфетамин остается наркотиком номер один на Пхукете
Посол России в Таиланде посетил Пхукет
Больницы BDMS Group на Пхукете временно прекратили признавать российские и украинские страховки
Предполагаемого убийцу Джими Сандху задержали в Канаде
Полиция арестовала мотограбителей по горячим следам
Антивоенная акция прошла на Пхукете
Отключение электричества запланировано в районе Памятника Героиням
Пять человек арестованы в Чалонге с наркотиками и патронами
Полиция арестовала фальшивого монаха из Пхукет-Тауна
Обильные дожди вызвали наводнения в Наратхивате
Полиция Пхукета ищет фальшивого монаха
Соцсети возмущены арестом торговки цветами в Патонге

 

QSI International School Phuket
Thai Residential
MACNELS SHIPPING PHUKET
EPL predictions

 