Житель Пхукета ударил себя ножом в живот в состоянии алкогольной абстиненции

На Пхукете госпитализировали местного жителя, нанесшего себе удар ножом в живот на фоне синдрома отмены после резкого отказа от употребления алкоголя. Один из соседей потерпевшего сообщил, что тот давно страдал от алкоголизма.

Иккапоп Тхонгтуб

3 Марта 2022, 10:00 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Около 19:10 вечера понедельника, 1 марта, в полицию Таланга поступило сообщение, что житель Soi Na Nuea в тамбоне Паклок ударил себя ножом в живот и истекает кровью.

Прибыв по указанному адресу, полицейские и спасатели обнаружили 45-летнего Пиявата Хонгбута лежащим на деревянной кровати. Из живота мужчины торчал 30-сантиметровый нож, рана обильно кровоточила.

Пострадавшего со всеми мерами предосторожности доставили в больницу Thalang Hospital для оказания помощи. Информация о его состоянии отсутствует.

Сосед господина Хонгбута – 59-летний Бунтхонг Джомпан – рассказал, что у мужчины были серьезные проблемы с алкоголем. Родственники несколько раз пытались вмешаться и возили его в больницу, но от зависимости господин Хонгбут не избавился. А недавно решил попробовать резко бросить пить. В течение последних трех дней он вел себя странно.

«Я думаю, сегодня симптомы синдрома отмены у Пиявата стали настолько серьезными, что он ударил себя ножом», – заявил сосед.

В настоящий момент неизвестно, пытался ли мужчина сознательно покончить с собой и вообще отдавал ли себе отчет в своих действиях.