Житель Пхукета убил случайного прохожего, приняв его за другого человека

Полиция Пхукет-Тауна огласила предварительные результаты расследования убийства местного жителя Чарона Пан-Нгерна, умершего от серии ножевых ранений, полученных в ходе уличного нападения утром 29 октября. Подозреваемый Паннавит Тхепбут сдался полиции и сознался в убийстве. При этом он заявил, что перепутал господина Пан-Нгерна с другими человеком, с которым у него был конфликт.

Иккапоп Тхонгтуб

Житель Пхукет-Тауна по ошибке убил случайного прохожего, приняв его за другого человека. Затем мужчина сдался полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Пхукет-Тауна по ошибке убил случайного прохожего, приняв его за другого человека. Затем мужчина сдался полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Пхукет-Тауна по ошибке убил случайного прохожего, приняв его за другого человека. Затем мужчина сдался полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Пхукет-Тауна по ошибке убил случайного прохожего, приняв его за другого человека. Затем мужчина сдался полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Пхукет-Тауна по ошибке убил случайного прохожего, приняв его за другого человека. Затем мужчина сдался полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Пхукет-Тауна по ошибке убил случайного прохожего, приняв его за другого человека. Затем мужчина сдался полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Пхукет-Тауна по ошибке убил случайного прохожего, приняв его за другого человека. Затем мужчина сдался полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Пхукет-Тауна по ошибке убил случайного прохожего, приняв его за другого человека. Затем мужчина сдался полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Пхукет-Тауна по ошибке убил случайного прохожего, приняв его за другого человека. Затем мужчина сдался полиции. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о происшествии у магазина Phuket Grocery на Ongsimphai Rd. в Пхукет-Тауне около 6:30 утра субботы, 29 октября. Прибыв на место событий, полицейские обнаружили на улице господина Пан-Нгерна с четырьмя ножевыми ранами в области живота. Мужчина был без сознания и позже скончался в больнице.

По словам очевидцев, на господина Пан-Нгерна напал другой мужчина, который затем просто убежал с места событий. Изучив окрестности, полицейские нашли куртку и сумку убитого с нетронутыми деньгами внутри. Неподалеку на дороге стоял его автомобиль, рядом с ним лежал 30-сантиметровый нож, также у машины имелась лужа крови.

Кроме того, сотрудники полиции обнаружили одежду, предположительно, принадлежащую нападавшему. Вещи были спрятаны внутри детской игровой зоны в торговом центре.

В середине того же дня 35-летний местный житель Паннавит Тхепбут явился в полицию и сознался в убийстве. Он рассказал, что принял господина Пан-Нгерна за знакомого по имени Нит, с которым у него имелся конфликт. Господин Пан-Нгерн попытался убедить господина Тхепбута, что тот обознался, но последний не поверил и нанес жертве серию ударов ножом в живот, после чего скрылся.

На допросе в полицейском участке и в ходе следственного эксперимента господин Тхепбут четко описал и повторил свои действия после убийства.

Полиция Пхукет-Тауна не уточнила, был ли подозреваемый проверен на следы наркотиков в организме.