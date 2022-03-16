Житель Пхукета получил пожизненный срок за убийство туристки

Суд Пхукета вынес приговор 27-летнему Тиравату Тхотхипу по делу об убийстве 57-летней туристки из Швейцарии Николь Сауван-Вайсскопф у водопада Ао-Йон в районе одноименной бухты. Приговор был озвучен 15 марта, само убийство было совершено 3 августа и вызвало широкий резонанс по всей стране, поскольку произошло через месяц после открытия Таиланда для туристов по программе Phuket Sandbox.

Новости Пхукета

16 Марта 2022, 04:00 PM

Туристка из Швейцарии была убита на Пхукете 3 августа 2021 года. Преступник заявил, что хотел изнасиловать 57-летнюю женщину, но лишать ее жизни не намеревался. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Господину Тхотхипу были предъявлены обвинения в убийстве, попытке изнасилования, краже и употреблении наркотиков, говорится в заявлении пхукетского суда, опубликованном после вынесения приговора. Мужчина признал вину только в краже (похищении денег с тела иностранки) и употреблении наркотиков.

Мужчина рассказал суду, что 3 августа 2021 года собирал орхидеи и другие растения у водопада. В процессе он увидел госпожу Сауван-Вайсскопф, которая, не снимая одежды, охлаждалась в потоке воды. Господин Тхотхип тихо подошел к 57-летней женщине со спины с намерением изнасиловать и начал душить, обхватив обеими руками за шею. По словам убийцы, он намеревался добиться того, чтобы жертва потеряла сознание, но лишать ее не хотел.

В процессе борьбы лицо женщины оказалось погруженным под воду. Когда туристка прекратила сопротивляться, господин Тхотхип вытащил ее на берег и начал раздевать, не сразу поняв, что проводит манипуляции уже с трупом. От намерений совершить сексуальное насилие он отказался лишь после того, как перевернул иностранку на спину и по лицу и глазам понял, что она мертва.

Тогда господин Тхотхип накрыл тело найденным неподалеку куском брезента, который придавил камнями, чтобы его не унесло ветром. На основании этих действий мужчине также предъявили обвинения в сокрытии тела жертвы преступления.

Прикрыв труп, убийца обыскал вещи госпожи Сауван-Вайсскопф и забрал обнаруженные в кармана 300 бат, после чего скрылся с места событий.

Суд решил, что господин Тхотхип «мог предвидеть», что его действия способны привести к смерти женщины, и был признан виновным в предумышленном убийстве, говорится в сообщении суда. Именно по этому обвинению он был приговорен к пожизненному заключению. По обвинениям, в которых он признался, сроки были сокращены, как предусмотрено тайским правом. По обвинению в попытке изнасилования мужчина был оправдан, хотя успел снять с женщины одежду и сам заявил, что напал на нее именно с этой целью.

За вынесением приговора по видеосвязи из Швейцарии наблюдали вдовец погибших и двое ее сыновей. Они выразили полиции, прокуратуре и суду благодарность за расследование и наказание убийцы, а также поблагодарили за поддержку своей семьи.