Житель Пхукета погиб в мотоциклетной аварии в Кату

Два мотоцикла столкнулись на шоссе Phra Phuket Kaew Rd. в Кату. Предполагаемый виновник аварии скончался в больнице, управлявшая вторым мотоциклом девушка избежала серьезных травм.

Новости Пхукета

Полиция Кату получила сообщение о столкновении двух мотоциклов у магазина беспошлинной торговли GMS около 7:45 утра понедельника, 2 декабря. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили двух пострадавших – 28-летнего жителя Пхукета Борирака Ракса-Арда и 19-летнюю бирманку Нандар Вин.

Пострадавшего мужчину, получившего в результате падения с мотоцикла травму головы, доставили в больницу Bangkok Hospital Siriroj, однако около полудня он скончался. Девушку отвезли в Vachira Phuket Hospital. К настоящему моменту она уже покинула медицинское учреждение.

Как установила полиция, господин Ракса-Ард на мотоцикле Honda MSX и Нандар Вин на скутере Yamaha Fino двигались в сторону Патонга, при этом мужчина ехал с высокой скоростью. В районе GMS Duty Free мотоцикл мужчины сбил скутер девушки, при этом сам господин Ракса-Ард попал под колеса микроавтобуса. Наличие на голове защитного шлема его не спасло.