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Житель Пхукета подал заявление на коллекторов, забравших его машину за долги

Полиция Таланга расследует дело о применении коллекторами «чрезмерной силы» в отношении местного жителя, не справившегося с выплатой кредита, залогом по которому являлся автомобиль. Коллекторы забрали у мужчины машину, когда оставалось выплатить 61 тыс. бат. Название финансовой организации, выдавшей кредит, не разглашается, но во всех сообщениях она именуется банком.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Августа 2023, 08:00 AM
Коллекторы забрали машину у не выплатившего кредит жителя Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Коллекторы забрали машину у не выплатившего кредит жителя Пхукета. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Житель Май-Кхао по имени Кунвит Вонгсаратнавут лишился своего автомобиля в понедельник, 7 мая. Согласно заявлению 32-летнего мужчины, четверо коллекторов подошли к нему на парковке перед неназванным торговым центром в Таланге. Пока трое мужчины держали господина Вонгсаратнавута, четвертый вытащил у него из кармана ключи от машины.

Затем коллекторы вместе с должником доехали до центра продажи подержанных авто в Срисунтхорне, где транспортное средство было переоформлено на другого владельца. По словам господина Вонгсаратнавут, все это его заставили сделать против воли.

Отец потерпевшего уточнил, что автомобиль выступал залогом по банковскому кредиту на сумму в 250 тыс. бат. Кредитополучатель совершил 13 и 19 платежей, но шесть последних не сделал. Невыплаченной осталась сумма в 61 тыс. бат.

Заместитель начальник полиции Таланга подполковник Анукун Нукет заявил в беседе с журналистами, что видит в описанных действиях коллекторов нарушение закона. При этом он добавил, что в своем заявлении потерпевший говорил, что был ограблен, но наличие состава этого преступления не очевидно. Проводится расследование.

Подполковник Нукет отметил, что «противная сторона» была уведомлена о возбуждении дела, однако не сообщил, кто именно является этой стороной. В частности, неизвестно, какой именно банк выдал господина Вонгсаратнавуту кредит и какая компания занималась изъятием машины, выступавшей в качестве залога.

 

 

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