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Житель Пхукета направлен на реабилитацию после угроз свести счеты с жизнью

Полиция установила личность мужчины, устроившего прямую трансляцию в Facebook с приставленным к голове пистолетом и заявлениями о намерении покончить с собой.

Иккапоп Тхонгтуб

17 Января 2019, 10:41 AM
Фото: Полиция Пхукета

Фото: Полиция Пхукета

Вызывавшая большой резонанс в сети трансляция в Facebook началась около 22:00 вечера 15 января. На видео мужчина приставлял к голове пистолет и заявлял о намерении покончить с собой. В итоге на горячую линию 191 поступила целая серия сообщений от граждан, просивших полицию вмешаться.

Полицейские оперативно установили личность потенциального самоубийцы, которым оказался 42-летний житель Рассады Вирапат Комкоунг. Впрочем, когда полицейские прибыли к нему домой, самого его застать не удалось. Дома находилась лишь супруга господина Комкоунга, которая рассказала полицейским, что ее муж часто пребывал в состоянии стресса, употреблял алкоголь, принимал лекарства от расстройства сна, а также имел привычку запираться в спальне.

Около 7:30 утра 16 января полицейские нанесли повторный визит по адресу господина Комкоунга и в этот раз застали его дома. Мужчина признался, что резонансную трансляцию в Facebook проводил действительно он. Затем господин Комкоунг предъявил полицейским пистолеты, оказавшиеся пневматическими игрушками, и рассказал, что причиной его срыва были финансовые проблемы.

Полицейские выслушали господина Комкоунга, после чего настояли на проведении теста на наркотики. Анализы дали положительный результат, и мужчине было предложено добровольно пройти курс реабилитации, на что он согласился.

 

 

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