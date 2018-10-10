Житель Пхукета арестован за вымогательство взяток под видом полицейского

Полиция объявила о задержании проживавшего на Пхукете уроженца Накхон-Сри-Тхаммарата, четыре года промышлявшего вымогательством взяток у предпринимателей под видом сотрудника правоохранительных органов.

10 Октября 2018 09:14:13

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Об аресте 34-летнего Сучарта Сомбутчая было объявлено на пресс-конференции, прошедшей в штаб-квартире пхукетской полиции 9 октября. Как заявили сотрудники правоохранительных органов, мужчина был арестован на основании ордера, выданного местным судом тремя днями ранее. Уголовное дело против Сучарта Сомбутчая возбуждено по статье о мошенничестве.

Согласно материалам дела, Сучарт Сомбутчай в течение четырех лет собирал взятки с представителей бизнеса в провинциях Пхукет, Пханг-Нга, Сураттхани и Чонбури. Мужчина имел комплект полицейской формы и выдавал себя за сотрудника правоохранительных органов, а также угрожал жертвам, если те отказывались платить. В полиции полагают, что таким образом он собрал взяток на общую сумму в 500 тыс. бат.

Как заявил новый шеф полиции Пхукета Висан Панмани, арестованный признал выдвинутые против него обвинения и заявил, что сообщников не имел.

«Это должно быть предупреждением для граждан, чтобы те проверяли удостоверения у лиц, представляющихся сотрудниками полиции или государственных ведомств во избежание обмана», – отметил генерал-майор Панмани.